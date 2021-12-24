Гарантированные суммы по банковским вкладам возрастут до 400 тыс. гривен уже в начале 2022 года – Фонд гарантирования вкладов

Директор-распорядитель Фонда напомнила, что в последний раз эта сумма пересматривалась почти 10 лет назад Фото: ubr.ua

"Законопроект стоит в планах на январь, и мы надеемся, что в январе или в феврале он будет проголосован", – рассказала Светлана Рекрут.

Директор-распорядитель Фонда напомнила, что в последний раз эта сумма пересматривалась почти 10 лет назад. Однако, если в 2014 году 200 тыс. гривен составляли приблизительно $25 тыс., то сейчас – около $7 тыс.

"После второго чтения сумма будет повышена вдвое, то есть она составит 400 тысяч, а с 1 января 2023 года – 600 тыс. гривен. И это те показатели, которые уже заложены в законопроекте", – подчеркнула Светлана Рекрут.

Она добавила, что этот законопроект очень важен для развития банковской системы и, соответственно, для всей экономики. Так как, если государство повышает сумму гарантирования – это означает, что банковская система стабильна, капитализирована и нацелена на развитие.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, принятие законопроекта будет способствовать повышению доверия к банковской системе, поскольку возобновляются депозитные программы и растет объем денег, которые украинцы доверяют банкам.

Законопроект также позволит решить вопрос реструктуризации долговых обязательств Фонда перед Минфином и приблизит украинское законодательство в сфере гарантирования вкладов к законодательству ЕС.

Эта задолженность сформировалась в 2014-2017 годах, когда неплатежеспособными были признаны более 90 банков, и, чтобы обеспечить своевременные и полные выплаты их вкладчикам, Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд гривен в виде займов у НБУ и Минфина под рыночные 10–14%. С Нацбанком Фонд полностью рассчитался еще в 2019 году. Как сообщал Фонд гарантирования, в настоящее время остаток долга перед Минфином составляет 45,7 млрд гривен по телу кредита и проценты. Законопроектом предусмотрено перевести этот долг в условные обязательства и направить на его погашение средства, взысканные с бывших собственников банков и связанных лиц, виновных в их банкротстве.

Еще один важный вопрос, который решает законопроект, – включение Ощадбанка в систему гарантирования.

Директор-распорядитель Фонда подчеркнула, что запланированное повышение гарантированной суммы до 400 тыс. грн, а затем до 600 тыс. грн – это только первый шаг. Следующей целью станет достижение показателей Европейского союза.

"Стремимся мы, конечно, к европейским стандартам. В Европейском союзе сумма гарантирования составляет €100 тыс. В Европейском союзе гарантируются не только вклады физических лиц, но и вклады юридических лиц. Поэтому это очень четкая цель и очень хорошие перспективы", – подчеркнула она.