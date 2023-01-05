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Группа компаний UPG приобрела у Польши терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов

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UPG с 2014 года не покупает российские нефтепродукты, с февраля 2022-го белорусские
UPG с 2014 года не покупает российские нефтепродукты, с февраля 2022-го – белорусские
Фото: upg.ua

Группа компаний UPG заключила соглашение на покупку активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemiczn. Как сообщили в пресс-офисе компании 3 января, сеть АЗК UPG получит в распоряжение морской терминал в Польше для перевалки и хранения нефтепродуктов, что позволит бесперебойно поставлять топливо в Украину по доступным ценам.

В компании отмечают, что "адаптировали бизнес к сегодняшним вызовам и в кратчайшие сроки наладили надежные и стабильные партнерские отношения с такими европейскими производителями высококачественных нефтепродуктов, как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy".

"Соответственно, все виды горючего, реализуемого национальной сетью АЗК UPG, поставляются из Европы и соответствуют пятому экологическому стандарту. Компания заботится о том, чтобы даже во время войны украинские водители не испытывали дефицита горючего. Ведь АЗК являются объектами критической инфраструктуры, от эффективной работы которых зависит функционирование многих сфер в стране, а зачастую и человеческие жизни. Сегодня сеть UPG прилагает максимум усилий, обеспечивая бесперебойную поставку топлива в страну", – заявили в UPG.

Контекст:

В пресс-службе напомнили, что после начала агрессии РФ в 2014 году, оккупации Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей компания не покупает и не продает российские нефтепродукты. "Это принципиальная позиция компании – не сотрудничать со страной-агрессором", – отмечают в UPG.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года UPG также расторгла партнерские отношения с производителем горючего из Беларуси.

Теги: Украина, газ, энергетика, АЗС, LNG-терминал, нефтепродукты, UPG, АЗК
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