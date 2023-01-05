Группа компаний UPG приобрела у Польши терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов

UPG с 2014 года не покупает российские нефтепродукты, с февраля 2022-го – белорусские Фото: upg.ua

В компании отмечают, что "адаптировали бизнес к сегодняшним вызовам и в кратчайшие сроки наладили надежные и стабильные партнерские отношения с такими европейскими производителями высококачественных нефтепродуктов, как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy".

"Соответственно, все виды горючего, реализуемого национальной сетью АЗК UPG, поставляются из Европы и соответствуют пятому экологическому стандарту. Компания заботится о том, чтобы даже во время войны украинские водители не испытывали дефицита горючего. Ведь АЗК являются объектами критической инфраструктуры, от эффективной работы которых зависит функционирование многих сфер в стране, а зачастую и человеческие жизни. Сегодня сеть UPG прилагает максимум усилий, обеспечивая бесперебойную поставку топлива в страну", – заявили в UPG.