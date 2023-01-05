Группа компаний UPG приобрела у Польши терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов

В компании отмечают, что "адаптировали бизнес к сегодняшним вызовам и в кратчайшие сроки наладили надежные и стабильные партнерские отношения с такими европейскими производителями высококачественных нефтепродуктов, как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy".
"Соответственно, все виды горючего, реализуемого национальной сетью АЗК UPG, поставляются из Европы и соответствуют пятому экологическому стандарту. Компания заботится о том, чтобы даже во время войны украинские водители не испытывали дефицита горючего. Ведь АЗК являются объектами критической инфраструктуры, от эффективной работы которых зависит функционирование многих сфер в стране, а зачастую и человеческие жизни. Сегодня сеть UPG прилагает максимум усилий, обеспечивая бесперебойную поставку топлива в страну", – заявили в UPG.
В пресс-службе напомнили, что после начала агрессии РФ в 2014 году, оккупации Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей компания не покупает и не продает российские нефтепродукты. "Это принципиальная позиция компании – не сотрудничать со страной-агрессором", – отмечают в UPG.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года UPG также расторгла партнерские отношения с производителем горючего из Беларуси.