"Им рекомендованы карты платежной системы "Мир". Monobank закрыл счета клиентов из РФ, Беларуси и ряда стран

Гороховский сообщил, что будут закрыты счета 11 251 человек Фото: Олег Гороховский / Facebook

Речь идет о людях, которые до полномасштабного вторжения РФ в Украину находились в Беларуси, России, Северной Корее, Сирии, Эритрее и не покинули эти страны.

"В общей сложности – 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты [российской] платежной системы "Мир", – заявил Гороховский.

Он призвал другие украинские банки последовать примеру Monobank.