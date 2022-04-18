"Им рекомендованы карты платежной системы "Мир". Monobank закрыл счета клиентов из РФ, Беларуси и ряда стран

Речь идет о людях, которые до полномасштабного вторжения РФ в Украину находились в Беларуси, России, Северной Корее, Сирии, Эритрее и не покинули эти страны.
"В общей сложности – 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты [российской] платежной системы "Мир", – заявил Гороховский.
Он призвал другие украинские банки последовать примеру Monobank.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Нацполиция и Национальный банк Украины 16 апреля рекомендовали коммерческим банкам заблокировать 200 млрд грн на счетах около 7 тыс. компаний, которые связаны с Россией и Беларусью.