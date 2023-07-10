Индия пытается снизить свою зависимость от российского вооружения в том числе закупками в США – Reuters

По статистике, за последние 20 лет Индия импортировала оружия из РФ примерно на $39 млрд, что составляет 65% всех оборонных закупок.

Агентство отмечает, что на фоне войны России против Украины были сорваны некоторые поставки из РФ в Индию и это "усилило давнее стремление Нью-Дели" диверсифицировать импорт или заменить его отечественным производством.

Глава минобороны Индии Раджнат Сингх анонсировал закупки у отечественной военной промышленности товаров на $100 млрд за следующие 10 лет.

Индия объявила о "значительных закупках" оборонного оборудования у США во время визита в июне в Вашингтон премьер-министра Индии Нарендры Моди. В частности, речь идет о заказе двигателей для истребителей более чем на $1 млрд и возможной сделке на $3 млрд по беспилотникам MQ-9B.

Однако закупки у США Индию устраивают не полностью из-за "строгих правил", регулирующих работу с военными технологиями, утверждают собеседники Reuters. Один из них заявил, что "никто не дает всего" и "держат на расстоянии хотя бы одной отвертки" в стремлении организовать совместное производство оружия на индийской территории.