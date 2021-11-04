Исполнительная служба взыскала более 550 млн грн задолженности по зарплате – Минюст

Долг по зарплате погасили 38 621 работнику.

"За прошедшую неделю органы исполнительной службы взыскали в пользу 1 589 работников 18,4 млн грн задолженности по выплате заработной платы. Наибольшая сумма – 2,9 млн грн – взыскана в Днепропетровской области с государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в пользу 367 работников", – отметили в релизе.

Средства взысканы со счетов должника. Исполнительное производство открыто в октябре 2021 года.