Исполнительная служба взыскала более 550 млн грн задолженности по зарплате – Минюст

Долг по зарплате погасили 38 621 работнику.
"За прошедшую неделю органы исполнительной службы взыскали в пользу 1 589 работников 18,4 млн грн задолженности по выплате заработной платы. Наибольшая сумма – 2,9 млн грн – взыскана в Днепропетровской области с государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в пользу 367 работников", – отметили в релизе.
Средства взысканы со счетов должника. Исполнительное производство открыто в октябре 2021 года.
В течение августа – сентября в Украине сократились долги по выплате зарплат почти на 8%, или на 309 млн грн. Об этом 24 сентября сообщила замминистра экономики Светлана Глущенко. По ее словам, общий долг по зарплате, который накапливался годами, составляет более 2 млрд грн.
Минимальная зарплата в Украине – 6 тыс. грн. Средняя зарплата – 14 345 грн.