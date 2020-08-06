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Итальянский футбольный клуб "Рома" продан американской компании

Сделка по покупке пакета акций итальянского ФК "Рома" американской The Friedkin Group оценивается в €591 млн.

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В последнем чемпионате Италии "Рома" заняла пятое место
В последнем чемпионате Италии "Рома" заняла пятое место
Фото: AS Roma / Facebook

Контрольный пакет акций итальянского футбольного клуба "Рома", выступающего в серии А, продан американской компании The Friedkin Group. Об этом 6 августа проинформировал официальный сайт "Ромы".

В клубе рассказали, что сделка была оформлена 5 августа.

Под контроль нового владельца переходит собственность общей стоимостью €591 млн. Ожидается, что средства будут переведены до конца августа.

Если транзакция не будет проведена до 31 августа и при ряде других условий, сделка может быть расторгнута, предусмотрено в документе. 

Согласно условиям сделки, покупатель обязуется взять на себя связанные обязательства "Ромы".

В итальянской серии А сезона 2019/2020 "Рома" заняла пятое место из 20 команд.

Итальянская команда также продолжает выступать в Лиге Европы. 6 августа в 1/8 финала турнира "Рома" сыграет против испанской "Севильи".

Теги: футбол, США, Италия, сделка, ФК Рома, продажа
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