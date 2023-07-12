Кабмин исправил ошибку, из-за которой украинскому бизнесу было запрещено получать прибыль при работе с Минобороны – нардеп

"Приветствую решение КМ по решению проблемы начисления прибыли предприятиями легкой промышленности по госзаказу. Помните, когда производителей пытались привлечь к ответственности за 5% прибыли, отраженной в акцентированной Минобороны смете? Любые нелепые претензии к легкой промышленности сняты. Справедливость восстановлена. Респект всем сторонам. Будем считать досадным недоразумением", – написал он.

В мае стало известно, что Госаудитслужба (ГАСУ) провела в Минобороны проверку. Ее результаты засекретили, но по итогам проверки выяснилось, что из-за ошибки в постановлении Кабмина от 20 марта 2022 года государство фактически запретило иметь прибыль бизнесу, который обслуживает госзаказы, связанные с армией, писала "Ліга.Бізнес". В результате Госаудитслужба обвинила бизнес в нанесении государству ущерба на сумму 2,5 млрд грн. Ошибка правительства обнаружилась после проведения проверки контрактов Минобороны.

Президент ассоциации Укрлегпром и владелец компании "Текстиль-контакт" Александр Соколовский 21 июня сообщил в Facebook, что эта проблема может "положить на лопатки" украинскую легкую промышленность и как минимум части компаний, сотрудничавших с Минобороны, грозит банкротство.

"Оказалось, что украинские компании не имели права в своих калькуляциях (а это неотъемлемая часть контрактов) закладывать прибыль! Даже на маленький процент до 5% либо 10%! А должны были работать в ноль… При этом прибыль иностранных производителей, которые поставляли ту же продукцию и никаких калькуляций не предоставляли, ущерб госбюджету, по мнению ГАСУ, не наносит! По законодательству они имеют право при прямых закупках МОУ их не предоставлять. А все мы, кто шил в Украине, поставлял продукцию гораздо дешевле турок и китайцев, создавал здесь рабочие места, поддерживал нашу экономику, платил здесь зарплаты и налоги (а это у каждого более 30% от полученных от заказчика средств!) – нарушители и с нас надо взыскать предварительно задекларированную (но не факт, что полученную, потому что были скачки курса, проблемы в логистике и энергетический локдаун) прибыль. С которой мы уже заплатили все налоги!" – возмутился Соколовский тогда.

Министерство обороны оспорило в суде подход Госаудитслужбы к проверке, а глава ведомства заявил, что аудиторы воспользовались "формальной возможностью найти зацепку в одном из постановлений правительства".