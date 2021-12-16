Кабмин ликвидировал диспропорцию в зарплатах медиков и руководителей больниц – Ляшко

Лялко: Должностной оклад руководителя не может превышать размер средней зарплаты врача более чем на 60% Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Кабмин на своем заседании 15 декабря одобрил соответствующее постановление.

"Теперь должностной оклад руководителя не может превышать размер средней зарплаты врача в этой больнице более чем на 60%", – отметил министр.

Он назвал знаковым событием то, что бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение Кабмина о выделении 210 млн грн на закупку 84 цифровых рентген-аппаратов. Они будут поставлены в больницы, которые проводят диагностику коронавирусной болезни COVID-19.

"Также на бюджетном комитете поддержали решение правительства о перераспределении средств на недопущение возникновения задолженности по зарплате медработников. В этот раз Кабмин подстраховал организационную несостоятельность собственников и руководителей отдельных больниц. Министерство отнесло эти учреждения к рискованным с точки зрения управления и менеджмента и пересмотрит роль каждой из таких больниц в сети госпитального округа", – подчеркнул Ляшко.