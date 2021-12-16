Кабмин ликвидировал диспропорцию в зарплатах медиков и руководителей больниц – Ляшко

Кабмин на своем заседании 15 декабря одобрил соответствующее постановление.
"Теперь должностной оклад руководителя не может превышать размер средней зарплаты врача в этой больнице более чем на 60%", – отметил министр.
Он назвал знаковым событием то, что бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение Кабмина о выделении 210 млн грн на закупку 84 цифровых рентген-аппаратов. Они будут поставлены в больницы, которые проводят диагностику коронавирусной болезни COVID-19.
"Также на бюджетном комитете поддержали решение правительства о перераспределении средств на недопущение возникновения задолженности по зарплате медработников. В этот раз Кабмин подстраховал организационную несостоятельность собственников и руководителей отдельных больниц. Министерство отнесло эти учреждения к рискованным с точки зрения управления и менеджмента и пересмотрит роль каждой из таких больниц в сети госпитального округа", – подчеркнул Ляшко.
В 2020 году зарплата медиков в Украине увеличилась в два раза, с начала 2022 года минимальная зарплата врачей будет составлять 20 тыс. грн, средняя – 24 тыс. грн. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 декабря в ходе ежегодного послания к Верховной Раде.
О том, что в государственный бюджет на 2022 год заложено около 40 млрд грн на зарплаты для медиков, 2 декабря заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Программа медицинских гарантий в государственном бюджете Украины на 2022 год недофинансирована на 50%. Об этом 15 декабря заявила депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева. "Сейчас мы услышали, что нужно повысить с 1 января зарплаты медикам. Я за то, чтобы их зарплаты выросли, но мы еще не увидели, откуда это брать и как это просчитано", – сказала нардеп.