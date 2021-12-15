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Программа медгарантий в бюджете на следующий год недофинансирована на 50% - нардеп Дмитриева

Вместо 366 млрд грн на программу медгарантий выделили 157 млрд грн, сообщила Дмитриева
Вместо 366 млрд грн на программу медгарантий выделили 157 млрд грн, сообщила Дмитриева
Фото: Оксана Дмитрієва / Facebook

Программа медицинских гарантий в государственном бюджете Украины на 2022 год недофинансирована на 50%. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 15 декабря, сказала депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева.

Дмитриева заявила, что не голосовала за госбюджет на 2022 год, поскольку, по ее словам, он был принят наспех и медицину в следующем году ожидает недофинансирование.

"Чтобы программа медгарантий полноценно финансировалась и получаемые населением услуги были качественными, по расчетам Министерства здравоохранения, нужно выделить 366 млрд грн, а выделили 157. То есть программа медгарантий недофинансирована на 50%", – заявила Дмитриева.

Народный депутат также прокомментировала обещанное президентом Владимиром Зеленским повышение зарплаты врачам с 1 января 2022 года. По словам депутата, она не видит, откуда можно взять средства на повышение оплаты труда медиков.

"Сейчас мы услышали, что нужно повысить с 1 января зарплаты медикам. Я за то, чтобы их зарплаты выросли, но мы еще не увидели, откуда это брать и как это просчитано. Ведь обычно заработная плата заложена в тариф, который рассчитывается Национальной службой здоровья Украины за услугу. То есть либо обещанные врачам 20 тыс. грн будут брать с того тарифа, который уже есть, и из-за этого будет страдать качество услуги, оно же не подорожало на эту сумму, либо сокращать персонал в больницах второго уровня. Об этом медики уже начали говорить", – отметила Дмитриева.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000  о государственном бюджете на 2022 год.

В 2020 году зарплата медиков в Украине увеличилась в два раза, и с начала 2022 года минимальная зарплата врачей будет составлять 20 тыс. грн, средняя – 24 тыс. грн. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 декабря в ходе ежегодного послания к Верховной Раде.

О том, что в государственный бюджет на 2022 год заложено около 40 млрд грн на зарплаты для медиков, 2 декабря заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Теги: Верховная Рада, медицина, госбюджет, зарплата, бюджет, депутаты, тарифы, финансы, расходы, Оксана Дмитриева
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