Программа медгарантий в бюджете на следующий год недофинансирована на 50% - нардеп Дмитриева

Дмитриева заявила, что не голосовала за госбюджет на 2022 год, поскольку, по ее словам, он был принят наспех и медицину в следующем году ожидает недофинансирование.

"Чтобы программа медгарантий полноценно финансировалась и получаемые населением услуги были качественными, по расчетам Министерства здравоохранения, нужно выделить 366 млрд грн, а выделили 157. То есть программа медгарантий недофинансирована на 50%", – заявила Дмитриева.

Народный депутат также прокомментировала обещанное президентом Владимиром Зеленским повышение зарплаты врачам с 1 января 2022 года. По словам депутата, она не видит, откуда можно взять средства на повышение оплаты труда медиков.

"Сейчас мы услышали, что нужно повысить с 1 января зарплаты медикам. Я за то, чтобы их зарплаты выросли, но мы еще не увидели, откуда это брать и как это просчитано. Ведь обычно заработная плата заложена в тариф, который рассчитывается Национальной службой здоровья Украины за услугу. То есть либо обещанные врачам 20 тыс. грн будут брать с того тарифа, который уже есть, и из-за этого будет страдать качество услуги, оно же не подорожало на эту сумму, либо сокращать персонал в больницах второго уровня. Об этом медики уже начали говорить", – отметила Дмитриева.