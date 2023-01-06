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Кабмин сменил руководителей в "Укргазвидобування" и "Укртрансгазі"

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Новые и.о. руководителей стратегических предприятий хорошо знакомы с мировым опытом, но при этом много работали в Украине, заявили в "Нафтогазі"
Новые и.о. руководителей стратегических предприятий хорошо знакомы с мировым опытом, но при этом много работали в Украине, заявили в "Нафтогазі"
Фото: rbc.ua

Кабинет министров Украины 6 января назначил новых исполняющих обязанности руководителей стратегических предприятий "Укргазвидобування" и "Укртрансгаз". Об этом сообщила пресс-служба группы "Нафтогаз".

Временным исполняющим обязанности руководителя АО "Укргазвидобування" вместо Александра Романюка стал Олег Толмачев, ранее возглавлявший дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" группы "Нафтогаз".

Исполняющим обязанности начальника АТ "Укртрансгаз", которое является оператором всех украинских подземных хранилищ газа, вместо Сергея Переломы стал Роман Малютин, начальник технического департамента АО "Укртрансгаз".

"Роман Малютин и Олег Толмачев – высококлассные специалисты со значительным опытом работы в нефтегазовой сфере. Они хорошо знакомы с мировым опытом, но при этом много работали в Украине и понимают вызовы, которые сейчас стоят перед нами", – характеризовал их глава "Нафтогазу" Алексей Чернышов.

Как сообщается в пресс-релизе, у Толмачева – более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке, где он работал в таких компаниях как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources. Он возглавлял высокотехнологичные проекты по разработке крупных месторождений в Северной Америке с залежами газа и газоконденсата.

Малютин прошел путь от оператора и инженера на Кегичевском ПХГ до заместителя главного инженера восточного региона Оператора газотранспортной системы Украины. У него более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.

Теги: Кабинет Министров, газ, НАК Нафтогаз, Укртрансгаз, Укргазвидобування, ГК Нафтогаз України, Алексей Чернышов, Кабмин
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