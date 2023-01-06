Кабмин сменил руководителей в "Укргазвидобування" и "Укртрансгазі"

Новые и.о. руководителей стратегических предприятий хорошо знакомы с мировым опытом, но при этом много работали в Украине, заявили в "Нафтогазі" Фото: rbc.ua

Временным исполняющим обязанности руководителя АО "Укргазвидобування" вместо Александра Романюка стал Олег Толмачев, ранее возглавлявший дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" группы "Нафтогаз".

Исполняющим обязанности начальника АТ "Укртрансгаз", которое является оператором всех украинских подземных хранилищ газа, вместо Сергея Переломы стал Роман Малютин, начальник технического департамента АО "Укртрансгаз".

"Роман Малютин и Олег Толмачев – высококлассные специалисты со значительным опытом работы в нефтегазовой сфере. Они хорошо знакомы с мировым опытом, но при этом много работали в Украине и понимают вызовы, которые сейчас стоят перед нами", – характеризовал их глава "Нафтогазу" Алексей Чернышов.

Как сообщается в пресс-релизе, у Толмачева – более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке, где он работал в таких компаниях как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources. Он возглавлял высокотехнологичные проекты по разработке крупных месторождений в Северной Америке с залежами газа и газоконденсата.

Малютин прошел путь от оператора и инженера на Кегичевском ПХГ до заместителя главного инженера восточного региона Оператора газотранспортной системы Украины. У него более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.