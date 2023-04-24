Кабмин обновил состав наблюдательного совета "Ощадбанку". Кто в него вошел?

Кабмин назначил четырех новых независимых членов набсовета "Ощадбанку", еще двое перешли в новый состав совета из предыдущего Фото: Ощадбанк / Facebook

Согласно релизу, правительство своим распоряжением №343-р от 21 апреля назначило шестерых независимых членов набсовета.

Двое из них – Хуан Энрике Перес Калот и Антон Пятыгин – были членами предыдущего состава и переназначены на свои должности.

Еще четверо – Михаил Крупинский, Элизабет Нельсон, Филип Хизли и Владимир Лавренчук – заменят Байбу Апин (она была главой набсовета), Михаэля Вайнштейна, Питера Бриггса и Янне Харьюнпаа.

Предыдущий состав совета впервые был избран на современной основе корпоративного управления, напомнила пресс-служба "Ощадбанку".

"Этот совет утвердил стратегию трансформации "Ощадбанку" в коммерчески привлекательный институт с учетом возможной приватизации. Реализация этой стратегии была приостановлена из-за вооруженной агрессии Российской Федерации; процессы, запущенные ею, оказались важным фактором устойчивости и выносливости, которые банк продемонстрировал в течение войны", – говорится в релизе.

Чистая прибыль "Ощадбанка" по итогам 2022 года составила 690 млн грн, сообщала пресс-служба финучреждения. Согласно данным банка, по сравнению с 2021 годом его операционный доход за 2022 год вырос на 1,6 млрд грн и составил 21,7 млрд грн.

Процентные доходы выросли на 1,1 млрд грн (до 22,4 млрд грн). Процентные расходы снизились на 0,4 млрд грн (до 7,5 млрд грн). Также увеличился объем чистого непроцентного дохода на 0,8 млрд грн (до 7,6 млрд грн).