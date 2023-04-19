"В связи с санкциями". Международный инвестиционный банк объявил о переносе штаб-квартиры из Венгрии в Россию

Штаб-квартира МИБ была перенесена в Будапешт в 2019 году Фото: International Investment Bank / Facebook

"В связи с санкциями США и внесением Международного инвестиционного банка в перечень US OFAC SDN, банк в настоящее время лишен возможности проведения финансовых операций. С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном инвестиционном банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию", – говорится в сообщении.

Российский "Интерфакс" пишет, что головной офис банка в 2019 году был перенесен из Москвы в Будапешт, а под санкции США Международный инвестиционный банк попал 12 апреля. В санкционный список включены глава банка Николай Косов, а также его заместители Георгий Потапов и Имре Ласлоцки. Санкции ввели и относительно российской "дочки" банка – "МИБ Капитал".

"МИБ специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов, направленных на поддержку развития экономик своих стран-членов, реализация которых имеет значимый положительный социальный, экономический и экологический эффект", – сказано на сайте банка.