НБУ ликвидирует "Банк Форвард", принадлежащий подсанкционному российскому бизнесмену

Решение о ликвидации принято согласно предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В начале февраля НБУ отнес этот банк к категории неплатежеспособных, поскольку он не привел свою деятельность и нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями законодательства и имел существенное ухудшение финансового состояния.
На сайте банка еще 1 марта сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплату средств вкладчикам "Банка Форвард".
Санкции против владельца "Банка Форвард" Тарико Украина ввела 19 октября 2022 года. Они применяются на 10 лет.