НБУ ликвидирует "Банк Форвард", принадлежащий подсанкционному российскому бизнесмену

Решение о ликвидации принято согласно предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В начале февраля НБУ отнес этот банк к категории неплатежеспособных, поскольку он не привел свою деятельность и нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями законодательства и имел существенное ухудшение финансового состояния.

На сайте банка еще 1 марта сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплату средств вкладчикам "Банка Форвард".