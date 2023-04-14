Индийские государственные банки рекомендуют НПЗ страны не покупать российскую нефть дороже $60 за баррель – СМИ

По данным СМИ, State Bank of India сообщил НПЗ, что не будет проводить платежи, если нефть куплена дороже ценового потолка Фото: ЕРА

Один из руководителей нефтеперерабатывающего завода в Индии, участвующего в поиске финансирования для закупок российской нефти, сказал Bloomberg, что банки сообщили индийским НПЗ, что не будут проводить платежи за российскую нефть, если она куплена дороже, чем по $60 за баррель.

State Bank of India и Bank of Baroda пока не ответили на просьбу агентства о комментариях. Bloomberg пишет, что Индия (вместе с Китаем), после того как большинство стран мира отказались от российской нефти, стала ключевым ее покупателем. Страна воспользовалась снижением цен и закупила рекордные объемы нефти у страны-агрессора, подняв ее не первое место среди своих поставщиков.

По данным Bloomberg, индийские банки требуют подробностей о ценах, чтобы обеспечить их снижение до $60 за баррель или ниже. Таким образом это освобождает страну от санкций Европейского союза, которые запрещают использование морских перевозок, банковских операций и страхования членами ЕС, пишет агентство.

Это происходит на фоне решения ОПЕК+, которое, как отметило Bloomberg, потрясло рынки – экспортеры неожиданно объявили о сокращении добычи нефти. После этого решения цена на нефть эталонной марки Brent выросла на 8%, пишет СМИ. Cейчас Brent на бриже ICE торгуется на уровне $86,4 за баррель.

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если эта марка поднимется выше $95 за баррель, это поднимет российскую выше предельного уровня, сказал собеседник Bloomberg.

Другой руководитель нефтеперерабатывающего предприятия, расположенного в Мумбаи, заявил в разговоре с агентством, что компании могут обратиться к другим индийским банкам, "которые не имеют большого зарубежного влияния и готовы обрабатывать платежи, не боясь расстроить США".

Bloomberg прогнозирует, что рост цен на нефть может осложнить подписание долгосрочных договоров с российскими поставщиками, аналитик компании Vortexa Ltd. Серена Вонг сказала агентству, что торговля сырой нефтью по ценам выше предельного уровня может привести к уменьшению количества танкеров, готовых перевозить грузы, и это приведет к сокращению российских поставок в Индию