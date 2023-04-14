ГОРДОН
 
 
МИР

Индийские государственные банки рекомендуют НПЗ страны не покупать российскую нефть дороже $60 за баррель – СМИ

По данным СМИ, State Bank of India сообщил НПЗ, что не будет проводить платежи, если нефть куплена дороже ценового потолка
По данным СМИ, State Bank of India сообщил НПЗ, что не будет проводить платежи, если нефть куплена дороже ценового потолка
Фото: ЕРА

Индийские государственные банки State Bank of India и Bank of Baroda рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам страны не покупать российскую нефть по цене выше ценового порога в $60 за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg 13 апреля.

Один из руководителей нефтеперерабатывающего завода в Индии, участвующего в поиске финансирования для закупок российской нефти, сказал Bloomberg, что банки сообщили индийским НПЗ, что не будут проводить платежи за российскую нефть, если она куплена дороже, чем по $60 за баррель. 

State Bank of India и Bank of Baroda пока не ответили на просьбу агентства о комментариях. Bloomberg пишет, что Индия (вместе с Китаем), после того как большинство стран мира отказались от российской нефти, стала ключевым ее покупателем. Страна воспользовалась снижением цен и закупила рекордные объемы нефти у страны-агрессора, подняв ее не первое место среди своих поставщиков. 

По данным Bloomberg, индийские банки требуют подробностей о ценах, чтобы обеспечить их снижение до $60 за баррель или ниже. Таким образом это освобождает страну от санкций Европейского союза, которые запрещают использование морских перевозок, банковских операций и страхования членами ЕС, пишет агентство.

Это происходит на фоне решения ОПЕК+, которое, как отметило Bloomberg, потрясло рынки – экспортеры неожиданно объявили о сокращении добычи нефти. После этого решения цена на нефть эталонной марки Brent выросла на 8%, пишет СМИ. Cейчас Brent на бриже ICE торгуется на уровне $86,4 за баррель. 

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если эта марка поднимется выше $95 за баррель, это поднимет российскую выше предельного уровня, сказал собеседник Bloomberg.

Другой руководитель нефтеперерабатывающего предприятия, расположенного в Мумбаи, заявил в разговоре с агентством, что компании могут обратиться к другим индийским банкам, "которые не имеют большого зарубежного влияния и готовы обрабатывать платежи, не боясь расстроить США".

Bloomberg прогнозирует, что рост цен на нефть может осложнить подписание долгосрочных  договоров с российскими поставщиками, аналитик компании Vortexa Ltd. Серена Вонг сказала агентству, что торговля сырой нефтью по ценам выше предельного уровня может привести к уменьшению количества танкеров, готовых перевозить грузы, и это приведет к сокращению российских поставок в Индию

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля РФ на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Индия, банки, нефть, ОПЕК, Bloomberg, Brent, ограничения, цена на нефть, нефтепродукты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Действительно могут состарить". Модный эксперт рассказала, какие юбки нельзя носить женщинам старше 50 лет
"Действительно могут состарить". Модный эксперт рассказала, какие юбки нельзя носить женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
  "Засыплет ягодами". Садовод рассказал, чем в апреле подкармливать малину для хорошего урожая и нового прироста
  "Засыплет ягодами". Садовод рассказал, чем в апреле подкармливать малину для хорошего урожая и нового прироста
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук прокомментировал 16-летнюю разницу со своей девушкой: Она намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал
38-летний Остапчук прокомментировал 16-летнюю разницу со своей девушкой: Она намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал
Галина ГРИШИНА
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (154108)
2
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (67220)
3
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (66797)
4
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (66767)
5
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (66387)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (48224)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (41372)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (40201)
 
 
 
 