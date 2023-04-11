Рада поддержала законопроект о ликвидации и национализации банков, чьи собственники находятся под санкциями

Соответствующая информация указана в карточке законопроекта.

Профильный комитет рекомендовал принять его сразу за основу и в целом, законопроект предлагает позволить НБУ национализировать или ликвидировать банки, владельцы которых находятся под санкциями.

Как заявил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сегодня две оппозиционные фракции выступили против его принятия и "даже включения в повестку дня".

"Две фракции украинского парламента во время войны заблокировали процедуру национализации банков, принадлежащих подсанкционным лицам, минимум на месяц. Относительно самого законопроекта, его целью является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков", – написал он.

Согласно результатам поименного голосования, в первом чтении за законопроект проголосовали 237 парламентариев, ни одного голоса в поддержку инициативы не дала только "Европейская солидарность" (нардепы воздержались или не голосовали, голосов против принятия тоже не было).

На заседании нардеп от этой фракции Нина Южанина сказала, что политсила не будет поддерживать в первом чтении законопроект, так как "такими незначительными действиями можно сломать финансовую систему", стенограмма заседания опубликована на сайте парламента.

"Мне кажется, что и те обязательства, которые взяли на себя в рамках соглашения с МВФ по оценке устойчивости 30 банков, которая сейчас сразу после принятия этого проекта закона начнется, они приведут действительно к тому, что у нас будут снова колебания в банковской сфере. Мы не можем поддерживать этот проект закона и просим ко второму чтению провести обязательные встречи с руководителями Национального банка для того, чтобы четко понять, какие документы будут являться основанием для принятия решений ими, кого они уже планируют лишать лицензий и как это отразится на гражданах Украины и на их вкладах в банках Украины", – сказала Южанина.

Также против принятия законопроекта в двух чтениях была "Батьківщина", свидетельствует стенограмма заседания. При голосовании в первом чтении фракция поддержала инициативу.