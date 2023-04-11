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Рада поддержала законопроект о ликвидации и национализации банков, чьи собственники находятся под санкциями

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Рада приняла в первом чтении законопроект №9107-1
Рада приняла в первом чтении законопроект №9107-1
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины на заседании 11 апреля приняла за основу законопроект №9107-1 об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения.

Соответствующая информация указана в карточке законопроекта. 

Профильный комитет рекомендовал принять его сразу за основу и в целом, законопроект предлагает позволить НБУ национализировать или ликвидировать банки, владельцы которых находятся под санкциями. 

Как заявил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сегодня две оппозиционные фракции выступили против его принятия и "даже включения в повестку дня". 

ве фракции украинского парламента во время войны заблокировали процедуру национализации банков, принадлежащих подсанкционным лицам, минимум на месяц. Относительно самого законопроекта, его целью является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков", – написал он. 

Согласно результатам поименного голосования, в первом чтении за законопроект проголосовали 237 парламентариев, ни одного голоса в поддержку инициативы не дала только "Европейская солидарность" (нардепы воздержались или не голосовали, голосов против принятия тоже не было). 

На заседании нардеп от этой фракции Нина Южанина сказала, что политсила не будет поддерживать в первом чтении законопроект, так как "такими незначительными действиями можно сломать финансовую систему", стенограмма заседания опубликована на сайте парламента. 

"Мне кажется, что и те обязательства, которые взяли на себя в рамках соглашения с МВФ по оценке устойчивости 30 банков, которая сейчас сразу после принятия этого проекта закона начнется, они приведут действительно к тому, что у нас будут снова колебания в банковской сфере. Мы не можем поддерживать этот проект закона и просим ко второму чтению провести обязательные встречи с руководителями Национального банка для того, чтобы четко понять, какие документы будут являться основанием для принятия решений ими, кого они уже планируют лишать лицензий и как это отразится на гражданах Украины и на их вкладах в банках Украины", – сказала Южанина.

Также против принятия законопроекта в двух чтениях была "Батьківщина", свидетельствует стенограмма заседания. При голосовании в первом чтении фракция поддержала инициативу.

Контекст:

По информации "Интерфакс-Украина", в редакции, которую одобрил комитет, этот законопроект в случае принятия позволит государству национализировать "Альфа-Банк" (в декабре после ребрендинга стал Sense Bank) российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, которые находятся под санкциями в Украине и ряде западных стран. 

Кроме того, "Интерфакс-Украина" напомнило, что в банковском секторе Украины подсанкционные владельцы также у "Мотор-Банка" (единственный акционер – подозреваемый в коллаборационной деятельности экс-президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев) и у PINbank (почти 89% акций принадлежало президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, ВАКС арестовал его долю в банке).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, банки, Альфа-Банк, законопроект, Нина Южанина, национализация, Европейская солидарность, Sense Bank
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