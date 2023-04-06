Комитет Рады поддержал законопроект о ликвидации и национализации банков, чьи собственники под санкциями. О каких банках речь?

Об этом глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.
По словам замглавы комитета Ярослава Железняка, законопроект позволяет НБУ национализировать банки, владельцы которых находятся под санкциями.
Гетманцев уточнил, что законопроект предлагает предоставить Национальному банку Украины полномочия принимать решения о:
По информации "Интерфакс-Украина", в текущей редакции этот законопроект в случае принятия позволит государству национализировать "Альфа-Банк" (в декабре после ребрендинга стал Sense Bank) российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, которые находятся под санкциями в Украине и ряде западных стран.
Кроме того, "Интерфакс-Украина" напомнило, что в банковском секторе Украины подсанкционные владельцы также у "Мотор-Банка" (единственный акционер – подозреваемый в коллаборационной деятельности экс-президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев) и у PINbank (почти 89% акций принадлежало президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, ВАКС арестовал его долю в банке).