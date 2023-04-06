Комитет Рады поддержал законопроект о ликвидации и национализации банков, чьи собственники под санкциями. О каких банках речь?

"Альфа-Банк", который переименовали в Sense Bank, может попасть под действие нового законопроекта, пишут СМИ Фото: Sense Bank / Facebook

Об этом глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

По словам замглавы комитета Ярослава Железняка, законопроект позволяет НБУ национализировать банки, владельцы которых находятся под санкциями.

Гетманцев уточнил, что законопроект предлагает предоставить Национальному банку Украины полномочия принимать решения о:

запрете подсакционному лицу (физическому и/или юридическому) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (который не определен системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализации).

По информации "Интерфакс-Украина", в текущей редакции этот законопроект в случае принятия позволит государству национализировать "Альфа-Банк" (в декабре после ребрендинга стал Sense Bank) российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, которые находятся под санкциями в Украине и ряде западных стран.

Кроме того, "Интерфакс-Украина" напомнило, что в банковском секторе Украины подсанкционные владельцы также у "Мотор-Банка" (единственный акционер – подозреваемый в коллаборационной деятельности экс-президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев) и у PINbank (почти 89% акций принадлежало президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, ВАКС арестовал его долю в банке).