ГОРДОН
 
 
МИР

Прокуратура Швейцарии начала расследование по сделке о слиянии банков Credit Suisse и UBS

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Credit Suisse поглощает его конкурент банк UBS
Credit Suisse поглощает его конкурент – банк UBS
Фото: ЕРА

Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследовать поглощение банка Credit Suisse его конкурентом – UBS. Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора страны, которое цитирует The Guardian.

Согласно сообщению, прокуроры выясняют, не совершались ли уголовные преступления при сделке, они проверяют возможные нарушения со стороны государственных чиновников, регулирующих органы и руководство двух банков, заявивших о слиянии. 

Как сказано в заявлении, федеральная прокуратура Швейцарии хочет "активно выполнять свою миссию и обязанность по содействию чистоте швейцарского финансового центра и организовала мониторинг, чтобы принять немедленные меры в любой ситуации, которая попадает в сферу ее компетенции". 

По информации Financal Times, основное внимание в ходе расследования уделяют конфиденциальной информации, которую слили в СМИ во время переговоров о сделке. Это может квалифицироваться как нарушение законов о государственной тайне или промышленном шпионаже, сообщила газета. 

Кроме того, по данным Bloomberg, США проверят, не помогали ли Credit Suisse и UBS обходить санкции российским олигархам.

Контекст:

Национальный банк Швейцарии объявил о том, что UBS согласился купить конкурента, 19 марта. Регулятор назвал это "решением для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации". В рамках сделки UBS заплатит 3 млрд швейцарских франков ($3,23 млрд) за Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд.

Ожидается, что слияние двух банков будет завершено до конца 2023 года, говорится в релизе Credit Suisse, опубликованном 19 марта. 

По информации Forbes, среди клиентов Credit Suisse были украинцы, на их счетах хранилось несколько миллиардов долларов

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: банки, Швейцария, расследование, Credit Suisse
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
Галина ГРИШИНА
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
"Мавка. Лісова пісня" стал лидером по просмотрам во Франции
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (96514)
2
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (87984)
3
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (80127)
4
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (68428)
5
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (67492)
6
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (46085)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (38995)
8
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (36968)
 
 
 
 