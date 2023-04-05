Прокуратура Швейцарии начала расследование по сделке о слиянии банков Credit Suisse и UBS

Согласно сообщению, прокуроры выясняют, не совершались ли уголовные преступления при сделке, они проверяют возможные нарушения со стороны государственных чиновников, регулирующих органы и руководство двух банков, заявивших о слиянии.
Как сказано в заявлении, федеральная прокуратура Швейцарии хочет "активно выполнять свою миссию и обязанность по содействию чистоте швейцарского финансового центра и организовала мониторинг, чтобы принять немедленные меры в любой ситуации, которая попадает в сферу ее компетенции".
По информации Financal Times, основное внимание в ходе расследования уделяют конфиденциальной информации, которую слили в СМИ во время переговоров о сделке. Это может квалифицироваться как нарушение законов о государственной тайне или промышленном шпионаже, сообщила газета.
Кроме того, по данным Bloomberg, США проверят, не помогали ли Credit Suisse и UBS обходить санкции российским олигархам.
Национальный банк Швейцарии объявил о том, что UBS согласился купить конкурента, 19 марта. Регулятор назвал это "решением для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации". В рамках сделки UBS заплатит 3 млрд швейцарских франков ($3,23 млрд) за Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд.
Ожидается, что слияние двух банков будет завершено до конца 2023 года, говорится в релизе Credit Suisse, опубликованном 19 марта.
По информации Forbes, среди клиентов Credit Suisse были украинцы, на их счетах хранилось несколько миллиардов долларов.