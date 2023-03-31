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В НБУ отреагировали на решение Raiffeisen Bank о будущем российского "Райффайзенбанка"

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В НБУ призвали RBI не медлить с выходом с российского рынка
В НБУ призвали RBI не медлить с выходом с российского рынка
Фото: Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины считает, что в заявлении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) относительно будущего дочернего банка группы в России есть положительные сигналы, однако подчеркивает, что в нем нет конкретики.

Об этом говорится в заявлении украинского регулятора, опубликованном 30 марта. 

"Заявление [RBI] не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска "стратегических вариантов будущего" к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению либо деконсолидации "Райффайзенбанка Россия" из группы. Выражаем надежду, что RBI Group как ответственный член международного финансового сообщества уже в ближайшее время приложит усилия для внедрения в жизнь указанных инициатив", – заявили в НБУ. 

Глава Нацбанка Андрей Пышный обращался к наблюдательному совету группы перед проведением общего собрания акционеров RBI (оно прошло 30 марта, по его итогам и было обнародовано заявление о будущем "Райффайзенбанка" в РФ) и призывал группу не медлить с выходом с российского рынка, отметила пресс-служба украинского регулятора. 

Также Пышный сообщил набсовету RBI, что потенциальный выход "Райффайзенбанка" из России путем обмена активами "Райффайзенбанка" с подсанкционным "Сбербанком" в Австрии является неприемлемым. 

"Соглашение, позволяющее банку, принадлежащему Кремлю, сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана", – подчеркнули в НБУ. 

Также авторы заявления сообщили, что "Райффайзен Банк" в Украине – системно важный банк, который способствует поддержанию финансовой стабильности в стране во время войны и имеет поддержку НБУ. 

"Участие банка в развитии банковского сектора, экономических программах и гуманитарных проектах ощутимо и важно, – подчеркнули в Нацбанке. – Национальный банк продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих работающие дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров". 

Контекст:

Австрийское издание Falter, ссылаясь на конфиденциальный документ, сообщало в марте, что в RBI обсуждали вариант обмена активами с подсанкционной австрийской "дочкой" российского "Сбербанка". Национальный банк Украины заявил, что такая идея не выдерживает никакой критики

По данным Falter, банк в 2022 году получил в России примерно €2 млрд чистой прибыли.

23 марта Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны за продолжение работы в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через представительство группы в РФ.

По данным НАПК, в российский бюджет в 2022 году банк уплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. "Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", – говорится в заявлении агентства.

24 марта спикер Raiffeisen Bank International Кристоф Данц заявил, что группа рассматривает "все стратегические варианты относительно будущего "Райффайзенбанка Россия", включая упорядоченный выход из банка". По его словам, этот процесс все еще продолжается "из-за сложности ситуации, включая ограничительные меры, введенные Российской Федерацией". 

30 марта в RBI заявили, что будут сокращать деловую активность в РФ и намерены работать над соглашениями, которые приведут либо к продаже, либо к отсоединению и деконсолидации российского "Райффайзенбанка" из группы. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НБУ, банки, Австрия, Андрей Пышный, Сбербанк, Нацбанк, Raiffeisen Bank, война России против Украины, набсовет, Райффайзен Банк
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