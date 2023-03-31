В НБУ отреагировали на решение Raiffeisen Bank о будущем российского "Райффайзенбанка"

В НБУ призвали RBI не медлить с выходом с российского рынка Фото: Національний банк України / Flickr

Об этом говорится в заявлении украинского регулятора, опубликованном 30 марта.

"Заявление [RBI] не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска "стратегических вариантов будущего" к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению либо деконсолидации "Райффайзенбанка Россия" из группы. Выражаем надежду, что RBI Group как ответственный член международного финансового сообщества уже в ближайшее время приложит усилия для внедрения в жизнь указанных инициатив", – заявили в НБУ.

Глава Нацбанка Андрей Пышный обращался к наблюдательному совету группы перед проведением общего собрания акционеров RBI (оно прошло 30 марта, по его итогам и было обнародовано заявление о будущем "Райффайзенбанка" в РФ) и призывал группу не медлить с выходом с российского рынка, отметила пресс-служба украинского регулятора.

Также Пышный сообщил набсовету RBI, что потенциальный выход "Райффайзенбанка" из России путем обмена активами "Райффайзенбанка" с подсанкционным "Сбербанком" в Австрии является неприемлемым.

"Соглашение, позволяющее банку, принадлежащему Кремлю, сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана", – подчеркнули в НБУ.

Также авторы заявления сообщили, что "Райффайзен Банк" в Украине – системно важный банк, который способствует поддержанию финансовой стабильности в стране во время войны и имеет поддержку НБУ.

"Участие банка в развитии банковского сектора, экономических программах и гуманитарных проектах ощутимо и важно, – подчеркнули в Нацбанке. – Национальный банк продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих работающие дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров".