НАПК внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны

Raiffeisen Bank в российский бюджет в 2022 году заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год Фото: EPA

"Банк на 200% воспользовался санкциями, которые привели к уходу с российского рынка его конкурентов. Так, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", – отмечает агентство.

Более того, Raiffeisen не только официально признает так называемые "ДНР" и "ЛНР" через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты).

"К тому же, банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией". Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", – подытожили в НАПК.