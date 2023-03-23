НАПК внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны

"Банк на 200% воспользовался санкциями, которые привели к уходу с российского рынка его конкурентов. Так, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", – отмечает агентство.
Более того, Raiffeisen не только официально признает так называемые "ДНР" и "ЛНР" через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты).
"К тому же, банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией". Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", – подытожили в НАПК.
Как отмечает НАПК, российский Райффайзенбанк занимает второе место по размеру активов в группе Raiffeisen Bank International и первое – по размеру прибыли.
1 февраля Raiffeisen Bank заявил, что изучает стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный уход из РФ из-за вторжения России в Украину, пишет Reuters.
В Украине, где Raiffeisen Bank также работает, банк подвергся критике за предоставление отсрочки по кредиту российским солдатам. RBI утверждал, что он был обязан сделать это по закону, как и все российские банки.