Raiffeisen наконец определился с будущим российской "дочки". Глава правления банка назвал критиков "морально высокомерными"

RBI работает над продажей или отсоединением российской "дочки" от группы Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка 30 марта.

В RBI заявили, что "с момента начала войны в Украине интенсивно работали" над оценкой всех вариантов будущего "Райффайзенбанка" в России.

"Мы оценивали эти варианты в интересах всех заинтересованных сторон "Райффайзенбанка" вплоть до выхода из "Райффайзенбанка" в России. Группа RBI и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации, и мы признаем срочность действий, которую создала война", – заявили в группе.

Согласно релизу, RBI работает над потенциальными сделками, которые приведут к продаже или отсоединению и деконсолидации российского "Райффайзенбанка" из группы, "в полном соответствии с местными и международными законами и правилами и в консультации с соответствующими компетентными органами".

"Мы берем на себя обязательства по дальнейшему сокращению деловой активности в России, пока мы продолжаем работу над такими потенциальными сделками", – заявили в RBІ, отметив, что группа пока продолжит операции в РФ согласно своей банковской лицензии.

"Райффайзенбанк" будет сокращать клиентам в России кредиты и снижать уровень операций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению объема платежного бизнеса RBI, ожидает группа.

Для RBI "чистым" последствием будет снижение доходов, получаемых в РФ.

По информации Reuters, этому решению предшествовало давление на группу со стороны Европейского центрального банка – регулятор настаивал на сворачивании RBI бизнеса в России.

Агентство пишет, что глава правления RBI Эрвин Хамседер на ежегодном собрании акционеров назвал критиков банка "морально высокомерными", обвинил их в "черно-белом моральном мышлении" и заявил, что большинство западных компаний не покинули Россию после начала полномасштабной войны. Войну он назвал несправедливой, но, говоря о ситуации с выходом западного бизнеса из РФ, отметил, что "это реальность".

Генеральный директор RBI Йоханн Штробль на этом же заседании заявил акционерам, что группа будет рассматривать возможность продажи или отделения своего российского бизнеса, а пока – сокращает деятельность в РФ, как и сказано в релизе на сайте группы.