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Raiffeisen наконец определился с будущим российской "дочки". Глава правления банка назвал критиков "морально высокомерными"

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RBI работает над продажей или отсоединением российской "дочки" от группы
RBI работает над продажей или отсоединением российской "дочки" от группы
Фото: depositphotos.com

Правление австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) после более чем года полномасштабной войны России против Украины определилось с будущим дочернего банка в России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка 30 марта. 

В RBI заявили, что "с момента начала войны в Украине интенсивно работали" над оценкой всех вариантов будущего "Райффайзенбанка" в России.

"Мы оценивали эти варианты в интересах всех заинтересованных сторон "Райффайзенбанка" вплоть до выхода из "Райффайзенбанка" в России. Группа RBI и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации, и мы признаем срочность действий, которую создала война", – заявили в группе. 

Согласно релизу, RBI работает над потенциальными сделками, которые приведут к продаже или отсоединению и деконсолидации российского "Райффайзенбанка" из группы, "в полном соответствии с местными и международными законами и правилами и в консультации с соответствующими компетентными органами". 

"Мы берем на себя обязательства по дальнейшему сокращению деловой активности в России, пока мы продолжаем работу над такими потенциальными сделками", – заявили в RBІ, отметив, что группа пока продолжит операции в РФ согласно своей банковской лицензии. 

"Райффайзенбанк" будет сокращать клиентам в России кредиты и снижать уровень операций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению объема платежного бизнеса RBI, ожидает группа. 

Для RBI "чистым" последствием будет снижение доходов, получаемых в РФ. 

По информации Reuters, этому решению предшествовало давление на группу со стороны Европейского центрального банка – регулятор настаивал на сворачивании RBI бизнеса в России. 

Агентство пишет, что глава правления RBI Эрвин Хамседер на ежегодном собрании акционеров назвал критиков банка "морально высокомерными", обвинил их в "черно-белом моральном мышлении" и заявил, что большинство западных компаний не покинули Россию после начала полномасштабной войны. Войну он назвал несправедливой, но, говоря о ситуации с выходом западного бизнеса из РФ, отметил, что "это реальность". 

Генеральный директор RBI Йоханн Штробль на этом же заседании заявил акционерам, что группа будет рассматривать возможность продажи или отделения своего российского бизнеса, а пока – сокращает деятельность в РФ, как и сказано в релизе на сайте группы. 

Контекст:

Австрийское издание Falter, ссылаясь на конфиденциальный документ, сообщало, что в RBI обсуждали вариант обмена активами с подсанкционной австрийской "дочкой" российского "Сбербанка". Национальный банк Украины заявил, что такая идея не выдерживает никакой критики

По данным Falter, банк в 2022 году получил в России примерно €2 млрд чистой прибыли.

23 марта Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны за продолжение работы в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через представительство группы в РФ.

По данным НАПК, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. "Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", – говорится в заявлении агентства.

24 марта спикер Raiffeisen Bank International Кристоф Данц заявил, что группа рассматривает "все стратегические варианты относительно будущего "Райффайзенбанка Россия", включая упорядоченный выход из банка". По его словам, этот процесс все еще продолжается "из-за сложности ситуации, включая ограничительные меры, введенные Российской Федерацией". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, валюта, банки, Австрия, бизнес, кредиты, Raiffeisen Bank, война России против Украины, активы
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