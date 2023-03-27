Raiffeisen Bank, возможно, рассматривает схему обмена активами со "Сбербанком". НБУ обеспокоен

Об этом 14 марта, ссылаясь на конфиденциальный документ, сообщило австрийское издание Falter. Статью, доступную по подписке, цитирует DerStandard.
По информации СМИ, RBI сотрудничает с российским банком, чтобы получить замороженные активы австрийской "дочки" "Сбербанка" в обмен на дивиденды RBI от прибыли "Райффайзенбанк Россия". Проект получил название "Красная птица" (Project Red Bird), так называется компания-посредник, которой "Сбербанк" может передать 100% своей доли в Sberbank Europe, а также все активы и обязательства, пишет "Экономическая правда".
По данным Falter, банк в прошлом году получил в России примерно €2 млрд чистой прибыли.
Сейчас из-за ограничений, действующих в РФ, RBI не может вывести прибыль, полученную российской "дочкой", а из-за санкций активы "Сбербанка" в Европе заморожены. DerStandard отмечает, что по санкционному соглашению ЕС активы "Сбербанка" можно купить до 17 июня.
Национальный банк Украины обеспокоен такими сообщениями. Об этом говорится в заявлении НБУ, предоставленном агентству "Интерфакс-Украина" 24 марта.
"НБУ крайне обеспокоен последними публикациями о возможной стратегии выхода RBI с российского рынка путем обмена активов российского дочернего банка на подсанкционный "Сбербанк" в Австрии", – сказано в сообщении.
В НБУ отметили, что "Сбербанк" сейчас лишен возможности продолжать свою деятельность в Европе в связи с санкциями, а активы банка заблокированы во исполнение решения ЕС.
Владельцем "Сбербанка" является правительство РФ, следовательно, заблокированные активы "Сбербанка" в Австрии – это активы государства-агрессора, которые должны быть предметом взыскания для дальнейшего использования на восстановление Украины, говорится в заявлении НБУ.
С учетом приведенных аргументов такой "обмен" между RBI и правительством РФ не выдерживает никакой критики – ни с точки зрения санкционного регулирования (ведь соглашение потребует снятия ограничений, по меньшей мере частично), ни с точки зрения справедливости, считает украинский регулятор.
"Давая согласие на такое соглашение, RBI спасает российский подсанкционный банк и лишает Украину возможности получить репарации", – подчеркнули в НБУ.
23 марта Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны за продолжение работы в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через представительство группы в РФ.
По данным НАПК, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. "Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", – говорится в заявлении агентства.
24 марта спикер Raiffeisen Bank International Кристоф Данц заявил, что группа рассматривает "все стратегические варианты относительно будущего "Райффайзенбанка Россия", включая упорядоченный выход из банка". По его словам, этот процесс все еще продолжается "из-за сложности ситуации, включая ограничительные меры, введенные Российской Федерацией".