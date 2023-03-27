Raiffeisen Bank, возможно, рассматривает схему обмена активами со "Сбербанком". НБУ обеспокоен

Австрийская группа до сих пор не ушла из России. По данным СМИ, банк заработал в РФ в прошлом году €2 млрд Фото: depositphotos.com

Об этом 14 марта, ссылаясь на конфиденциальный документ, сообщило австрийское издание Falter. Статью, доступную по подписке, цитирует DerStandard.

По информации СМИ, RBI сотрудничает с российским банком, чтобы получить замороженные активы австрийской "дочки" "Сбербанка" в обмен на дивиденды RBI от прибыли "Райффайзенбанк Россия". Проект получил название "Красная птица" (Project Red Bird), так называется компания-посредник, которой "Сбербанк" может передать 100% своей доли в Sberbank Europe, а также все активы и обязательства, пишет "Экономическая правда".

По данным Falter, банк в прошлом году получил в России примерно €2 млрд чистой прибыли.

Сейчас из-за ограничений, действующих в РФ, RBI не может вывести прибыль, полученную российской "дочкой", а из-за санкций активы "Сбербанка" в Европе заморожены. DerStandard отмечает, что по санкционному соглашению ЕС активы "Сбербанка" можно купить до 17 июня.

Национальный банк Украины обеспокоен такими сообщениями. Об этом говорится в заявлении НБУ, предоставленном агентству "Интерфакс-Украина" 24 марта.

"НБУ крайне обеспокоен последними публикациями о возможной стратегии выхода RBI с российского рынка путем обмена активов российского дочернего банка на подсанкционный "Сбербанк" в Австрии", – сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что "Сбербанк" сейчас лишен возможности продолжать свою деятельность в Европе в связи с санкциями, а активы банка заблокированы во исполнение решения ЕС.

Владельцем "Сбербанка" является правительство РФ, следовательно, заблокированные активы "Сбербанка" в Австрии – это активы государства-агрессора, которые должны быть предметом взыскания для дальнейшего использования на восстановление Украины, говорится в заявлении НБУ.

С учетом приведенных аргументов такой "обмен" между RBI и правительством РФ не выдерживает никакой критики – ни с точки зрения санкционного регулирования (ведь соглашение потребует снятия ограничений, по меньшей мере частично), ни с точки зрения справедливости, считает украинский регулятор.

"Давая согласие на такое соглашение, RBI спасает российский подсанкционный банк и лишает Украину возможности получить репарации", – подчеркнули в НБУ.