Raiffeisen Bank рассматривает "все стратегические варианты" по поводу будущего российской "дочки" , но до сих пор не решил выйти из РФ

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил 24 марта спикер Raiffeisen Bank International Кристоф Данц.

"RBI рассматривает все стратегические варианты относительно будущего "Райффайзенбанка Россия", включая упорядоченный выход из банка. Из-за сложности ситуации, включая ограничительные меры, введенные Российской Федерацией, этот процесс все еще продолжается", – сказано в заявлении.

Данц утверждает, что российский "Райффайзенбанк" "практическим прекратил" свою кредитную деятельность и сократил объемы кредитования "примерно на 30%".

Он добавил, что RBI "строго соблюдает все действующие правовые требования Австрии и ЕС, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины" и "вопреки заявлениям в социальных сетях, не ведет бизнес на территориях Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова ни напрямую, ни через свои дочерние компании".

Австрийская группа поле начала полномасштабной войны "предоставляла масштабную гуманитарную помощь Украине, при этом не только прямую финансовую помощь в размере €20 млн, но и всестороннюю поддержку населению в Украине и украинским беженцам за рубежом", продолжил спикер.

"Райффайзен Банк в Украине", по его словам, работает "высокопрофессионально в условиях военного времени, обеспечивая стабильность банковской системы и исполнения".

1 февраля в Raiffeisen Bank тоже заявляли, что изучают "стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный уход из РФ из-за вторжения России в Украину", пишет Reuters.