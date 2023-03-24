ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Raiffeisen Bank рассматривает "все стратегические варианты" по поводу будущего российской "дочки" , но до сих пор не решил выйти из РФ

RBI не исключает упорядоченный выход группы из "Райффайзенбанка Россия"
RBI не исключает упорядоченный выход группы из "Райффайзенбанка Россия"
Фото: depositphotos.com

Австрийская группа Raiffeisen Bank International рассматривает варианты относительно будущего дочернего банка в России, но пока не приняла решение о выводе бизнеса из РФ.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил 24 марта спикер Raiffeisen Bank International Кристоф Данц. 

"RBI рассматривает все стратегические варианты относительно будущего "Райффайзенбанка Россия", включая упорядоченный выход из банка. Из-за сложности ситуации, включая ограничительные меры, введенные Российской Федерацией, этот процесс все еще продолжается", – сказано в заявлении. 

Данц утверждает, что российский "Райффайзенбанк" "практическим прекратил" свою кредитную деятельность и сократил объемы кредитования "примерно на 30%".

Он добавил, что RBI "строго соблюдает все действующие правовые требования Австрии и ЕС, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины" и "вопреки заявлениям в социальных сетях, не ведет бизнес на территориях Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова ни напрямую, ни через свои дочерние компании". 

Австрийская группа поле начала полномасштабной войны "предоставляла масштабную гуманитарную помощь Украине, при этом не только прямую финансовую помощь в размере €20 млн, но и всестороннюю поддержку населению в Украине и украинским беженцам за рубежом", продолжил спикер. 

"Райффайзен Банк в Украине", по его словам, работает "высокопрофессионально в условиях военного времени, обеспечивая стабильность банковской системы и исполнения". 

1 февраля в Raiffeisen Bank тоже заявляли, что изучают "стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный уход из РФ из-за вторжения России в Украину", пишет Reuters.

Контекст:

23 марта Национальное агентством Украины по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны за продолжение работы в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через представительство группы в РФ.

По данным НАПК, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. "Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", – говорится в заявлении агентства.

В украинском "Райффайзен Банке" заявили, что решение НАПК на деятельность украинской "дочки" группы не повлияет

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, банки, Австрия, беженцы, помощь, ДНР, кредиты, Raiffeisen Bank, ЛНР, НАПК, Райффайзен Банк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (255649)
2
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (131480)
3
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (101411)
4
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (82824)
5
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (79342)
6
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (66351)
7
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (49658)
8
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера в тонком платье (45896)
 
 
 
 