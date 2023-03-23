В Raiffeisen Bank рассказали, повлияет ли на работу украинской "дочки" попадание группы в список спонсоров войны

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили 23 марта в пресс-службе "Райффайзен Банка".
"Это [решение НАПК] никак не касается украинского "Райффайзен Банка" как отдельного юридического лица и не сказывается на его деятельности", – заявили в финучреждении.
НАПК 23 марта сообщило, что внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны за продолжение работы в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через представительство группы в РФ.
Как отмечает НАПК, российский Райффайзенбанк занимает второе место по размеру активов в группе Raiffeisen Bank International и первое – по размеру прибыли.
1 февраля Raiffeisen Bank заявил, что изучает стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный уход из РФ из-за вторжения России в Украину, пишет Reuters.
По данным НАПК, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. "Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", – отмечает агентство.