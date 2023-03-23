В Raiffeisen Bank рассказали, повлияет ли на работу украинской "дочки" попадание группы в список спонсоров войны

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили 23 марта в пресс-службе "Райффайзен Банка".

"Это [решение НАПК] никак не касается украинского "Райффайзен Банка" как отдельного юридического лица и не сказывается на его деятельности", – заявили в финучреждении.

НАПК 23 марта сообщило, что внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны за продолжение работы в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через представительство группы в РФ.