Гендиректор британского хедж-фонда прогнозирует банкротство "значительного числа" банков в течение двух лет

По оценке эксперта, под угрозой – американские региональные и небольшие британские банки Скриншот: Bloomberg Live / YouTube

По мнению Эллиса, банковские потрясения, которые начались после банкротства американского Silicon Valley Bank, не закончились и кризис в секторе продолжается.

Он думает, что "через 12–24 месяца у нас будет значительно больше несуществующих банков". По оценке эксперта, под угрозой – американские региональные и небольшие британские банки.

Он обратил внимание, что развитие социальных сетей привело к тому, что распространение информация о банках ускорилось и "все происходит гораздо быстрее – будь то кризис или хорошие новости".

Как отмечает Reuters, представитель Банка Англии, который следит за стабильностью финансовой системы Великобритании, заявил, что банковская система Соединенного Королевства "хорошо капитализирована и финансируется, и остается безопасной и надежной".