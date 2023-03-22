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Гендиректор британского хедж-фонда прогнозирует банкротство "значительного числа" банков в течение двух лет

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По оценке эксперта, под угрозой американские региональные и небольшие британские банки
По оценке эксперта, под угрозой – американские региональные и небольшие британские банки
Скриншот: Bloomberg Live / YouTube

В ближайшие два года значительное число банков может обанкротиться, считает гендиректор крупного британского хедж-фонда Man Group Люк Эллис. Об этом он заявил на конференции в Лондоне 22 марта, пишет Reuters.

По мнению Эллиса, банковские потрясения, которые начались после банкротства американского Silicon Valley Bank, не закончились и кризис в секторе продолжается. 

Он думает, что "через 12–24 месяца у нас будет значительно больше несуществующих банков". По оценке эксперта, под угрозой – американские региональные и небольшие британские банки. 

Он обратил внимание, что развитие социальных сетей привело к тому, что распространение информация о банках ускорилось и "все происходит гораздо быстрее – будь то кризис или хорошие новости". 

Как отмечает Reuters, представитель Банка Англии, который следит за стабильностью финансовой системы Великобритании, заявил, что банковская система Соединенного Королевства "хорошо капитализирована и финансируется, и остается безопасной и надежной".

Контекст:

В начале марта в США обанкротились два крупных банко – Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. На этом фоне произошло слияние двух крупнейших швейцарских банков: UBS согласился поглотить Credit Suisse, чтобы "защитить швейцарскую экономику в исключительной ситуации". 

Последнее решение приветствовали мировые финансовые регуляторы. Кроме того, как отмечает Reuters, Центральные банки по всему миру отреагировали на потрясения в банковской системе скоординированными мерами по обеспечению движения денежных средств между банками по всему миру.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, банки, кризис, банкротство, прогноз, банковская система, финансы
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