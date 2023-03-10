Журналист Лямец: Мы должны оказывать давление на международные компании, стремящиеся сохранить свои бизнесы в РФ

"Вот, к примеру, австрийский Raiffeisen Bank. Еще в марте 2022 года он заявил, что размышляет над выходом из России. И он до сих пор там. Австрийцы рассказывают, что им сложно выйти, что им не разрешает власть России. Но факт остается фактом: в тех же условиях одни международные банки покинули РФ, а другие – нет. Более того, недавно получил огласку скандал вокруг российского Raiffeisen Bank. Цитата: "Оказалось, что на сайте российского Raiffeisen Bank есть раздел "Реструктуризация", где перечислены программы отсрочки выплат по кредитам для "оказавшихся в сложной ситуации". По мнению банка, одной из таких "сложных ситуаций" является участие в войне против Украины", – отмечает автор.

Он добавил, что в своих информационных материалах банк признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР", а войну в Украине называет "спецоперацией".

"Главный Raiffeisen Bank получал многочисленные обращения со стороны Украины о необходимости закрытия бизнеса в России. В частности, к нему обращался Нацбанк Украины. Но там просто отписались, что, мол, они не поддерживают российскую агрессию и "придерживаются законодательства РФ". На самом деле это манипуляция. Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) считает, что представительство Raiffeisen Bank International играет немаловажную роль в экономике государства-террориста", – заявил Лямец.

Так же себя ведет и итальянский UniCredit – продолжает вести бизнес в Украине и России, отметил журналист. На уровне заявлений итальянцы рассказывают, что "занимаются выходом из России упорядоченным и решительным образом", но избрали путь простого снижения объема операций. Венгерский OTP Bank имеет дочернее учреждение в Украине, но при этом предоставляет кредитные каникулы россиянам, которые едут в Украину убивать украинцев.

"Из небанковских бизнесов есть примеры крупных ретейлеров французского Auchan и немецкого METRO. Их магазины продолжают работать и в Украине, и в России. Помогая РФ, они поддерживают ту же войну. В частности, недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции включило Auchan в перечень международных спонсоров терроризма", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что при этом есть положительные примеры поведения международных компаний.

"По данным Yale School of Management, их более тысячи. Среди них такие бренды, как Hilton, Miele, Knauf, Adidas, Levi's, Intel, AMD, IBM, Hyundai, BP, Cisco. Что касается банков, в тех же условиях британский HSBC, французский Societe Generale и чешский Home Credit B.V. прекратили вести бизнес в стране-агрессоре. Долго колебался Citibank, но со второго квартала 2023 года он прекратит предоставление большинства финансовых услуг. Бывают даже странные вещи. В частности, еще в марте 2022 года из России ушел известный букмекер Parimatch. Удивительно было ожидать такого шага со стороны представителя игорного бизнеса, тем более, что он наверняка зарабатывал в России десятки миллионов долларов в год", – отметил автор.

В то же время немецкий химический гигант Henkel AG год назад объявил, что планирует прекратить деятельность в России, но просто выделил свой российский бизнес в отдельную структуру – Lab Industries.

"Переименовал то есть. Я понимаю: 11 заводов с объемами продаж около €1 млрд в год – серьезный аргумент. Но все равно это действительно удивительно. Игорный бизнес Parimatch пожертвовал огромными деньгами. А вот немецкая компания с вроде бы высоким уровнем корпоративной ответственности – не решилась. Дело пошло даже дальше. Недавно глава МИД Австрии Александр Шалленберг оправдывал это тем, что оставшиеся в России не только австрийцы – так сделали в общей сложности до 10% международных компаний. Мол, санкции против России вообще мало кто в мире поддерживает", – отметил Лямец.

Он убежден, что для того, чтобы быстрее победить Россию, Украина должна победить ее экономически.

"Следовательно, мы должны оказывать давление на международные компании, стремящиеся сохранить свои бизнесы в РФ. К началу войны в России работало 2405 фирм, владельцами которых являются 1404 компании из стран ЕС и G7. Мы должны задействовать рычаги влияния на них. В частности, нужно задать вопрос о предоставлении почетного статуса спонсора терроризма не только Auchan, но и остальным международным компаниям, работающим в России. Пусть это даже приведет к исчезновению из магазинов клея "Момент" (производства Henkel). Также было бы целесообразным задать вопросы к работе в Украине банков Raiffeisen, Unicredit, OTP Bank и ING. А если Citibank таки не уйдет с рынка России, то и "Ситибанк Украина". Недавно НБУ предложил Верховной Раде законопроект о национализации попавших под санкции банков. Возможно, введение санкций в Raiffeisen, Unicredit, OTP Bank и ING Bank наконец-то подтолкнет международные группы к прекращению коллабораций с Россией", – резюмировал автор колонки.