Снять санкции с миллиардера из РФ Тинькова Великобританию просят Ходорковский и сам Тиньков – Bloomberg

Тиньков написал британским дипломатам, что поддерживаю решение Лондона ввести санкции против тех, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина или способствуют войне РФ против Украины, и заявил, что ему "грустно", что его, Тинькова, "ошибочно" причислили к таким людям.

Банкир из России считает, что снятие с него санкций "было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян", а лишь на поддерживающих главу Кремля и вторжение РФ в Украину.

За исключение Тинькова из списка санкций выступает и российский оппозиционер Михаил Ходорковский. По данным Bloomberg, он тоже написал об этом в МИД Великобритании.

Агентство подчеркнуло, что уже многие российские бизнесмены оспаривают "правовые основания для включения их в западные санкционные списки", но "ни один еще не преуспел" в этом.