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ДЕНЬГИ

Снять санкции с миллиардера из РФ Тинькова Великобританию просят Ходорковский и сам Тиньков – Bloomberg

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Forbes Russia оценивает состояние Тинькова в $4,7 млрд
Forbes Russia оценивает состояние Тинькова в $4,7 млрд
Фото: ЕРА

Банкир-миллиардер, основатель российского "Тинькофф-банка" Олег Тиньков обратился к властям Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Об этом со ссылкой на письмо банкира в МИД королевства сообщило 1 марта агентство Bloomberg.

Тиньков написал британским дипломатам, что поддерживаю решение Лондона ввести санкции против тех, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина или способствуют войне РФ против Украины, и заявил, что ему "грустно", что его, Тинькова, "ошибочно" причислили к таким людям.

Банкир из России считает, что снятие с него санкций "было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян", а лишь на поддерживающих главу Кремля и вторжение РФ в Украину.

За исключение Тинькова из списка санкций выступает и российский оппозиционер Михаил Ходорковский. По данным Bloomberg, он тоже написал об этом в МИД Великобритании.

Агентство подчеркнуло, что уже многие российские бизнесмены оспаривают "правовые основания для включения их в западные санкционные списки", но "ни один еще не преуспел" в этом.

Контекст:

Forbes Russia оценивает состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занимает 32-е место в рейтинге богатейших россиян. 28 февраля 2022 года, через четыре дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тиньков опубликовал антивоенный пост в соцсетях. Он стал третьим среди российских долларовых миллиардеров, выступивших против войны. Ранее это сделали Олег Дерипаска и Михаил Фридман.

В конце марта в ответ на нападение России на Украину Великобритания ввела санкции против Тинькова. Кроме того, санкции против Тинькова ввели Австралия и Украина.

"Радио Свобода" сообщало, что Тиньков давно живет за пределами РФ. С 1996 года у него было, кроме российского, гражданство США, от которого он отказался в 2013 году, сейчас бизнесмен является гражданином Кипра.

От российского гражданства Тиньков отказался в октябре 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Михаил Ходорковский, МИД, Великобритания, санкции, бизнес, МИД Великобритании, миллиардер, Олег Тиньков, бизнесмен, россияне
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