Суд в Швейцарии приговорил четверых банкиров к условным срокам за обслуживание счетов друга Путина

Ролдугин внес на счета около $30 млн в период с 2014-го по 2016 год. При этом он не дал объяснения относительно того, откуда у него деньги. По швейцарскому законодательству банки обязаны отклонять или закрывать счета, если у них есть сомнения относительно владельца счета или источника денег.
Ролдугин имеет прозвище Кошелек Путина и является крестным старшей дочери Путина – Марии, пишет BBC News.
Работников банка признали виновными в "недостаточной осмотрительности" при проверке финансовых операций.
Трое из осужденных банкиров – россияне, еще один – швейцарец. Они были оштрафованы на общую сумму 741 тыс. швейцарских франков ($811,7 тыс.) с отсрочкой исполнения на два года. Банкиры планируют подавать апелляцию на решение суда.
В опубликованном 3 апреля 2016 года расследовании международного журналистского консорциума говорилось, что Ролдугину принадлежат три офшорные компании: Sonnette Overseas и Raytar Limited (Британские Виргинские острова), а также International Media Overseas (Панама). Эти компании, по данным журналистов, участвовали в сомнительных сделках на десятки миллионов рублей в сутки.
Комментируя офшорный скандал, Путин сказал, что гордится такими друзьями, как музыкант Ролдугин.
2 июня 2022 года США ввели санкции против ряда российских деятелей, в числе которых был Ролдугин.