Суд в Швейцарии приговорил четверых банкиров к условным срокам за обслуживание счетов друга Путина

Ролдугин внес на счета около $30 млн в период с 2014-го по 2016 год. При этом он не дал объяснения относительно того, откуда у него деньги. По швейцарскому законодательству банки обязаны отклонять или закрывать счета, если у них есть сомнения относительно владельца счета или источника денег.

Ролдугин имеет прозвище Кошелек Путина и является крестным старшей дочери Путина – Марии, пишет BBC News.

Работников банка признали виновными в "недостаточной осмотрительности" при проверке финансовых операций.

Трое из осужденных банкиров – россияне, еще один – швейцарец. Они были оштрафованы на общую сумму 741 тыс. швейцарских франков ($811,7 тыс.) с отсрочкой исполнения на два года. Банкиры планируют подавать апелляцию на решение суда.