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Суд в Швейцарии приговорил четверых банкиров к условным срокам за обслуживание счетов друга Путина

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Ролдугин является крестным отцом дочери Путина
Ролдугин является крестным отцом дочери Путина
Фото: spdm.ru

Окружной суд Цюриха приговорил четверых бывших руководителей швейцарского филиала "Газпромбанка" к семи месяцам тюрьмы условно и штрафам за обслуживание счетов виолончелиста Сергея Ролдугина, связанного с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает BBC News 30 марта.

Ролдугин внес на счета около $30 млн в период с 2014-го по 2016 год. При этом он не дал объяснения относительно того, откуда у него деньги. По швейцарскому законодательству банки обязаны отклонять или закрывать счета, если у них есть сомнения относительно владельца счета или источника денег.

Ролдугин имеет прозвище Кошелек Путина и является крестным старшей дочери Путина –  Марии, пишет BBC News.

Работников банка признали виновными в "недостаточной осмотрительности" при проверке финансовых операций.

Трое из осужденных банкиров – россияне, еще один – швейцарец. Они были оштрафованы на общую сумму 741 тыс. швейцарских франков ($811,7 тыс.) с отсрочкой исполнения на два года. Банкиры планируют подавать апелляцию на решение суда.

Контекст:

В опубликованном 3 апреля 2016 года расследовании международного журналистского консорциума говорилось, что Ролдугину принадлежат три офшорные компании: Sonnette Overseas и Raytar Limited (Британские Виргинские острова), а также International Media Overseas (Панама). Эти компании, по данным журналистов, участвовали в сомнительных сделках на десятки миллионов рублей в сутки.

Комментируя офшорный скандал, Путин сказал, что гордится такими друзьями, как музыкант Ролдугин.

2 июня 2022 года США ввели санкции против ряда российских деятелей, в числе которых был Ролдугин.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Владимир Путин, санкции, банки, Швейцария, Газпромбанк, Сергей Ролдугин
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