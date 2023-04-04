Программа МВФ предусматривает диагностику банков в Украине. В НБУ рассказали, чего ждать украинским финучреждениям

Украинский регулятор проводил такую диагностику с 2014 года до пандемии коронавирусной инфекции, начавшейся в конце 2019-го, отметила она, отвечая на вопрос, "не посыплются ли" украинские банки от такой диагностики.

"Мы проверяем качество банковских активов. В большей мере это касается банковских кредитов. Далее, проверив это качество, мы оцениваем, нужен банку дополнительный капитал или нет. И если нужен – то каким образом банк будет его восстанавливать. Сейчас, понимая разрушительные последствия войны, мы прекрасно понимаем, что банки потеряют. И по нашим предварительным оценкам, эти потери достигнут 30% кредитного портфеля. Это очень большая цифра. Но нам нужно четко ее посчитать по каждому из банков, а потом – наработать планы восстановления капитала", – описала Рожкова процедуру.

Нацбанк ожидает, что большинство украинских банков сможет восстановить капитал за счет своей обычной деятельности, то есть от своих доходов, добавила замглавы НБУ.

"И мы дадим достаточно времени для этого", – подчеркнула она.

"Проведя эту диагностику, оценив качество кредитного портфеля, сможем наработать план по работе с проблемными кредитами", – добавила Рожкова.

Она подчеркнула, что кредиты проблемные не из-за недобросовестности заемщиков, а из-за того, что те тоже потеряли из-за войны – потеряли имущество, залоги, работу, бизнес.

"И для восстановления работы или бизнеса заемщиков нам нужно будет наработать определенные шаги, и мы будем работать в том числе с международными партнерами, потому что мы понимаем, что если нам удастся восстановить бизнес, то бизнес сможет вернуться к нормальному обслуживанию своих долгов перед банками. А это, в свою очередь, будет способствовать восстановлению капитала банков", – добавила замглавы НБУ.

По ее словам, диагностику банков начнут в апреле, через несколько недель.

"Всю эту работу – и оценку, и наработку и согласование планов докапитализации, и план по работе с проблемными кредитами – мы должны завершить к концу этого года", – подчеркнула Рожкова.