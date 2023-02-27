ВАКС конфисковал 88,89% украинского банка у гражданина РФ – президента ЦСКА

В релизе не указаны название банка и имя его владельца, но говорится, что решение принято по иску Минюста Украины и согласно закону о санкциях.
Данные портала судебной власти свидетельствуют о том, что речь о "Первом инвестиционном банке" (PINbank), а иск был подан к президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.
О том, что акции конфисковали у Гинера, написал также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Сегодня ВАКС взыскал в пользу государства 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера. Все в рамках закона "О санкциях" и общепринятых представлений человечества о справедливости. Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все!" – написал он.
Парламентарий заявил, что "дальше будет Ocean Plaza" – торговый центр, теневым владельцем которого, вероятно, до сих пор является российский миллиардер Аркадий Роттенберг.
По данным Национального банка Украины, активы PINbank составляют 1,093 млрд грн, банк платежеспособен. На сайте самого банка указано, что его отделения открыты в 11 областях Украины (всего 19 отделений).
Гинер в октябре 2022 года попал под санкции в Украине. По информации украинских СМИ, Гинер, а также граждане РФ Александр Бабаков и Михаил Воеводин контролируют группу VS Energy, которая владеет рядом объектов критической инфраструктуры в Украине: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".
Правоохарнители выяснили, что в период 2017–2022 годов эти облэнерго "по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества". В середине ноября контрольные пакеты акций облэнерго были арестованы.
VS Energy заявляла, что Гинер вышел из состава акционеров группы в 2014 году, но "Настоящее время" выяснило, что одной из совладельцев компании указана Марина Ярославская – жена Гинера, уроженка Украины, которая до 2008 года имела гражданство РФ, а сейчас является гражданской Германии.
"Экономическая правда" добавляет, что есть еще одно непрямое доказательство связи VS Energy и Гинера – энергокомпания много лет обслуживается в принадлежащем ему PINbank.