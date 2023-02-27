ВАКС конфисковал 88,89% украинского банка у гражданина РФ – президента ЦСКА

В релизе не указаны название банка и имя его владельца, но говорится, что решение принято по иску Минюста Украины и согласно закону о санкциях.

Данные портала судебной власти свидетельствуют о том, что речь о "Первом инвестиционном банке" (PINbank), а иск был подан к президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.

Скриншот: court.gov.ua

О том, что акции конфисковали у Гинера, написал также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сегодня ВАКС взыскал в пользу государства 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера. Все в рамках закона "О санкциях" и общепринятых представлений человечества о справедливости. Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все!" – написал он.

Парламентарий заявил, что "дальше будет Ocean Plaza" – торговый центр, теневым владельцем которого, вероятно, до сих пор является российский миллиардер Аркадий Роттенберг.