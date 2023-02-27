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ДЕНЬГИ

ВАКС конфисковал 88,89% украинского банка у гражданина РФ – президента ЦСКА

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Гинер находится под санкциями в Украине
Гинер находится под санкциями в Украине
Фото: pfc-cska.com

Высший антикоррупционный суд на заседании 27 февраля принял решение о взыскании в пользу Украинского государства 88,89% акций одного из украинских банков, сообщила пресс-служба ВАКС.

В релизе не указаны название банка и имя его владельца, но говорится, что решение принято по иску Минюста Украины и согласно закону о санкциях. 

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Данные портала судебной власти свидетельствуют о том, что речь о "Первом инвестиционном банке" (PINbank), а иск был подан к президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. 

Скриншот: court.gov.ua
Скриншот: court.gov.ua

О том, что акции конфисковали у Гинера, написал также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сегодня ВАКС взыскал в пользу государства 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера. Все в рамках закона "О санкциях" и общепринятых представлений человечества о справедливости. Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все!" – написал он. 

Парламентарий заявил, что "дальше будет Ocean Plaza" – торговый центр, теневым владельцем которого, вероятно, до сих пор является российский миллиардер Аркадий Роттенберг. 

Контекст:

По данным Национального банка Украины, активы PINbank составляют 1,093 млрд грн, банк платежеспособен. На сайте самого банка указано, что его отделения открыты в 11 областях Украины (всего 19 отделений).

Гинер в октябре 2022 года попал под санкции в Украине. По информации украинских СМИ, Гинер, а также граждане РФ Александр Бабаков и Михаил Воеводин контролируют группу VS Energy, которая владеет рядом объектов критической инфраструктуры в Украине: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". 

Правоохарнители выяснили, что в период 2017–2022 годов эти облэнерго "по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества". В середине ноября контрольные пакеты акций облэнерго были арестованы.

VS Energy заявляла, что Гинер вышел из состава акционеров группы в 2014 году, но "Настоящее время" выяснило, что одной из совладельцев компании указана Марина Ярославская – жена Гинера, уроженка Украины, которая до 2008 года имела гражданство РФ, а сейчас является гражданской Германии. 

"Экономическая правда" добавляет, что есть еще одно непрямое доказательство связи VS Energy и Гинера – энергокомпания много лет обслуживается в принадлежащем ему PINbank.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, торговый центр, война России против Украины, ЦСКА, конфискация, Ocean Plaza, Давид Арахамия, ВАКС
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