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Украина национализировала предприятия, принадлежавшие россиянам, стоимостью 2 млрд грн – СБУ

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Среди конфискованного Демуринский горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области
Среди конфискованного – Демуринский горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о передаче в государственную собственность предприятий, принадлежащих близким к Кремлю россиянам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Решение суда касается Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами ООО "Тай-Минералс" и агрохолдинга "Инвест Агро". Стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд грн.

"Установлено, что входящие в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ Чемезов и Шелков руководили украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ЧАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эта компания входит в структуру военно-промышленного комплекса страны-агрессора и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных группировок", – говорится в сообщении.

В СБУ  отмечают, после начала полномасштабного вторжения Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам. Для этого они пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях, но украинские спецслужбы заблокировали эти попытки и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Контекст:

18 июня 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Чемезова и Шелкова. Последний  – бывший глава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех",  занимает 59-е место в рейтинге богатейших людей России, его состояние – $1,5 млрд. 

3 февраля 2023 года апелляционная палата ВАКС сообщила о решении конфисковать у Шелкова Демуринский горно-обогатительный комбинат, разрабатывающий запасы титано-циркониевых песков в Днепропетровской области. В доход государства переданы комплекс зданий, спецтранспорт  и более 14,4 млн грн на счетах в банке. 

Теги: Россия, СБУ, российская агрессия, активы, конфискация, Сергей Чемезов, ВАКС, Михаил Шелков
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