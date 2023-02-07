Украина национализировала предприятия, принадлежавшие россиянам, стоимостью 2 млрд грн – СБУ

Решение суда касается Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами ООО "Тай-Минералс" и агрохолдинга "Инвест Агро". Стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд грн.
"Установлено, что входящие в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ Чемезов и Шелков руководили украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ЧАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эта компания входит в структуру военно-промышленного комплекса страны-агрессора и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных группировок", – говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, после начала полномасштабного вторжения Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам. Для этого они пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях, но украинские спецслужбы заблокировали эти попытки и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.
18 июня 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Чемезова и Шелкова. Последний – бывший глава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех", занимает 59-е место в рейтинге богатейших людей России, его состояние – $1,5 млрд.
3 февраля 2023 года апелляционная палата ВАКС сообщила о решении конфисковать у Шелкова Демуринский горно-обогатительный комбинат, разрабатывающий запасы титано-циркониевых песков в Днепропетровской области. В доход государства переданы комплекс зданий, спецтранспорт и более 14,4 млн грн на счетах в банке.