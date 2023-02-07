Украина национализировала предприятия, принадлежавшие россиянам, стоимостью 2 млрд грн – СБУ

Решение суда касается Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами ООО "Тай-Минералс" и агрохолдинга "Инвест Агро". Стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд грн.

"Установлено, что входящие в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ Чемезов и Шелков руководили украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ЧАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эта компания входит в структуру военно-промышленного комплекса страны-агрессора и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных группировок", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, после начала полномасштабного вторжения Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам. Для этого они пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях, но украинские спецслужбы заблокировали эти попытки и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.