Суд конфисковал титановый карьер в Днепропетровской области у российского олигарха Шелкова

В доход государства постановлено конфисковать 100% доли в уставном капитале "Демуринского горно-обогатительный комбината", а также принадлежащее предприятию имущество:

три здания;

дом;

комплекс зданий и сооружений общей площадью 6201 м²;

два трактора;

три погрузчика;

экскаватор;

пчть транспортных средств;

более 14,4 млн грн на счетах банка.

Также в доход государства взимаются 100% долей в уставных капиталах компаний "Тай-Минералс" и "Инвестагро", деньги и имущество компаний, о которых просило министерство юстиции.

Шелков вместе с партнерами владеет контрольным пакетом акций "ВСМПО-Ависма". Как отмечает Liga.net, за четыре дня до начала полномасштабного вторжения России "ВСМПО-Ависма" продала свой основной украинский актив – ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

При этом, по словам главы департамента санкционной политики Минюста Инны Богатых, сделка по продаже 75% корпоративных прав кипрской компании, владеющей 100% Демуринского комбината, обошлась покупателю всего в €3750.

К тому же часть менеджмента, которая работала на Шелкова, продолжила работать в кипрской компании и Демуринском комбинате уже после якобы "продажи" 75%, добавила она.

В связи с этим Минюст считал, что Шелков сохранил контроль над комбинатом.