Суд конфисковал титановый карьер в Днепропетровской области у российского олигарха Шелкова

В доход государства постановлено конфисковать 100% доли в уставном капитале "Демуринского горно-обогатительный комбината", а также принадлежащее предприятию имущество:
Также в доход государства взимаются 100% долей в уставных капиталах компаний "Тай-Минералс" и "Инвестагро", деньги и имущество компаний, о которых просило министерство юстиции.
Шелков вместе с партнерами владеет контрольным пакетом акций "ВСМПО-Ависма". Как отмечает Liga.net, за четыре дня до начала полномасштабного вторжения России "ВСМПО-Ависма" продала свой основной украинский актив – ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".
При этом, по словам главы департамента санкционной политики Минюста Инны Богатых, сделка по продаже 75% корпоративных прав кипрской компании, владеющей 100% Демуринского комбината, обошлась покупателю всего в €3750.
К тому же часть менеджмента, которая работала на Шелкова, продолжила работать в кипрской компании и Демуринском комбинате уже после якобы "продажи" 75%, добавила она.
В связи с этим Минюст считал, что Шелков сохранил контроль над комбинатом.
Шелков – бывший глава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех". Forbes отмечает, что он также владелец компании "Промышленные инвестиции", которой принадлежат 65,3% акций "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего в мире производителя титана. Также Шелков владеет 1,15% акций "ВСМПО-Ависма" напрямую. В 2012–2014 годах Шелков и его партнеры выкупили контрольный пакет "ВСМПО-Ависма" у "Ростеха" и Газпромбанка. Шелков занимает 59 место в рейтинге богатейших людей России, его состояние – $1,5 млрд.
По данным Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, в октябре прошлого года Украина ввела против Шелкова санкции.