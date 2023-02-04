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ПОЛИТИКА

Суд конфисковал титановый карьер в Днепропетровской области у российского олигарха Шелкова

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Шелков бывший глава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех"
Шелков – бывший глава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех"
Фото: rostec.ru

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила конфисковать Демуринский горно-обогатительный комбинат, разрабатывающий запасы титано-циркониевых песков в Днепропетровской области, у российского бизнесмена Михаила Шелкова. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба суда.

В доход государства постановлено конфисковать 100% доли в уставном капитале "Демуринского горно-обогатительный комбината", а также принадлежащее предприятию имущество:

  • три здания;
  • дом;
  • комплекс зданий и сооружений общей площадью 6201 м²;
  • два трактора;
  • три погрузчика;
  • экскаватор;
  • пчть транспортных средств;
  • более 14,4 млн грн на счетах банка.

Также в доход государства взимаются 100% долей в уставных капиталах компаний "Тай-Минералс" и "Инвестагро", деньги и имущество компаний, о которых просило министерство юстиции.

Шелков вместе с партнерами владеет контрольным пакетом акций "ВСМПО-Ависма". Как отмечает Liga.net, за четыре дня до начала полномасштабного вторжения России "ВСМПО-Ависма" продала свой основной украинский актив – ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

При этом, по словам главы департамента санкционной политики Минюста Инны Богатых, сделка по продаже 75% корпоративных прав кипрской компании, владеющей 100% Демуринского комбината, обошлась покупателю всего в €3750.

К тому же часть менеджмента, которая работала на Шелкова, продолжила работать в кипрской компании и Демуринском комбинате уже после якобы "продажи" 75%, добавила она.

В связи с этим Минюст считал, что Шелков сохранил контроль над комбинатом.

https://www.facebook.com/inna.bogatykh/posts/pfbid09hs62tmKUejcKYnDWHsaE2wpiqU2qLYw4B3NVvmF91Q5EsPJz1Tge4iz6hzzLzAtl

Контекст:

Шелков – бывший глава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех". Forbes отмечает, что он также владелец компании "Промышленные инвестиции", которой принадлежат 65,3% акций "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего в мире производителя титана. Также Шелков владеет 1,15% акций "ВСМПО-Ависма" напрямую. В 2012–2014 годах Шелков и его партнеры выкупили контрольный пакет "ВСМПО-Ависма" у "Ростеха" и Газпромбанка. Шелков занимает 59 место в рейтинге богатейших людей России, его состояние – $1,5 млрд.

По данным Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, в октябре прошлого года Украина ввела против Шелкова санкции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Украина, Днепр, олигархи, апелляция, активы, имущество, Ростех, суд, продажа, бизнесмен
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