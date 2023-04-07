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Коломойский проиграл кассацию НБУ по кредитам "ПриватБанка". Он добивался аннулирования договоров на 18 млрд грн

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Коломойский не смог аннулировать кредиты "ПриватБанка" и свое поручительство по ним
Коломойский не смог аннулировать кредиты "ПриватБанка" и свое поручительство по ним
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Верховный Суд на заседании 7 апреля удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины и подтвердил законность пяти кредитных договоров, заключенных между НБУ и "ПриватБанком" в 2008–2015 годах (тогда "ПриватБанк" принадлежал украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову).

Об этом проинформировала пресс-служба НБУ. 

Верховный Суд отменил решение Хозяйственного суда Киева от 19 июля 2020 года и постановление Северного апелляционного суда от 3 августа 2022-го – эти суды удовлетворили иски Коломойского и признали недействительными кредитные договора между НБУ и "ПриватБанком" и личное поручительство Коломойского по эти кредитам. 

Сумма кредитов – 18,3 млрд грн. НБУ предоставлял их "ПриватБанку" для поддержания ликвидности, напомнила пресс-служба регулятора. 

В 2016 году Коломойский (на тот момент еще совладелец банка) заключил с НБУ договоры поручительства, по которым он лично гарантировал возврат банком полученных кредитов, говорится в релизе. 

В декабре того же года "ПриватБанк" был национализирован, впоследствии государство докапитализировало банк на 155 млрд грн.

"В мае 2019 года Игорь Коломойский подал иск в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительными этих [пяти] кредитных договоров, а также договоров поручительства. В июне 2020 года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего акционера. Это решение подтвердил суд апелляционной инстанции. Не согласившись с вынесенным решением, Национальный банк обжаловал его в Верховном Суде", – рассказали в НБУ. 

Долги по кредитам "ПриватБанк" выплатил НБУ в апреле 2020 года. 

Решение Верховного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НБУ, банки, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Верховный Суд, кредиты
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