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В 2022 году 10 украинским банкам разрешили повредить валюту. В НБУ рассказали зачем

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Поврежденные банком купюры перестают быть платежным средством, их нельзя принимать при расчетах, подчеркивали в НБУ
Поврежденные банком купюры перестают быть платежным средством, их нельзя принимать при расчетах, подчеркивали в НБУ
Фото: bank.gov.ua

Учитывая риск полномасштабного вторжения России, Национальный банк Украины принимал превентивные меры для обеспечения оборота наличных в стране.

Об этом и.о. директора департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц рассказала во время заседания рабочей группы по эффективности наличных денег (CEWG) Европейского платежного совета, сообщила пресс-служба регулятора 7 апреля.

По ее словам, НБУ ввиду угрозы боевых действий рекомендовал украинским банкам в случае, если не будет возможности вывезти наличные деньги из своих отделений, повредить их, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

"Этому должно предшествовать разрешение регулятора, соответственно, банки были предупреждены о процедуре его получения в экстренных случаях. Всего в 2022 году НБУ предоставил разрешения 10 банкам на повреждение банкнот в случае необходимости, в то же время только три из них воспользовались этим правом", – добавили в НБУ. 

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/pfbid02Qpe19EkHQHCpvy493x2f1oQGwrYc21Lp55fCuBNsgdYZ49VAXtsxUD1yXXZr9MWdl

В НБУ 23 августа сообщали, что в случае, если умышленно поврежденные деньги попали в оборот, речь идет о банкнотах, похищенных мародерами из захваченных отделений банков.

Банкноты могут быть повреждены механическим способом (отрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты, поясняла пресс-служба регулятора. 

Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

В НБУ тогда предупреждали украинцев о риске потерять средства, если они примут при расчетах поврежденные таким образом деньги. 

"НБУ рекомендует не поддаваться на провокации и использовать во время наличных расчетов только наличные деньги, которые не вызывают сомнений в их подлинности или платежности. В случае сомнения гражданам нужно обращаться в любой банк. Поврежденные банкноты во время военного положения обмену не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком", – подчеркивается в релизе. Согласно сообщению, банкноты изымаются без возмещения их стоимости, а об изъятии сообщают в правоохранительные органы.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Харьковской, Николаевской и Херсонской областей (включая областной центр – Херсон). Сейчас наиболее активные бои идут на востоке Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НБУ, банки, деньги, банкноты, мародеры, наличные деньги
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