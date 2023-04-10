В 2022 году 10 украинским банкам разрешили повредить валюту. В НБУ рассказали зачем

Поврежденные банком купюры перестают быть платежным средством, их нельзя принимать при расчетах, подчеркивали в НБУ Фото: bank.gov.ua

Об этом и.о. директора департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц рассказала во время заседания рабочей группы по эффективности наличных денег (CEWG) Европейского платежного совета, сообщила пресс-служба регулятора 7 апреля.

По ее словам, НБУ ввиду угрозы боевых действий рекомендовал украинским банкам в случае, если не будет возможности вывезти наличные деньги из своих отделений, повредить их, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

"Этому должно предшествовать разрешение регулятора, соответственно, банки были предупреждены о процедуре его получения в экстренных случаях. Всего в 2022 году НБУ предоставил разрешения 10 банкам на повреждение банкнот в случае необходимости, в то же время только три из них воспользовались этим правом", – добавили в НБУ.

В НБУ 23 августа сообщали, что в случае, если умышленно поврежденные деньги попали в оборот, речь идет о банкнотах, похищенных мародерами из захваченных отделений банков.

Банкноты могут быть повреждены механическим способом (отрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты, поясняла пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

В НБУ тогда предупреждали украинцев о риске потерять средства, если они примут при расчетах поврежденные таким образом деньги.

"НБУ рекомендует не поддаваться на провокации и использовать во время наличных расчетов только наличные деньги, которые не вызывают сомнений в их подлинности или платежности. В случае сомнения гражданам нужно обращаться в любой банк. Поврежденные банкноты во время военного положения обмену не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком", – подчеркивается в релизе. Согласно сообщению, банкноты изымаются без возмещения их стоимости, а об изъятии сообщают в правоохранительные органы.