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СМИ узнали, что Deutsche Bank намерен закрыть два своих IT-центра в РФ. В банке говорят о "снижении рисков"

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По данным СМИ, Deutsche Bank пытается покончить с 20-летней зависимостью от российского IT
По данным СМИ, Deutsche Bank пытается покончить с 20-летней зависимостью от российского IT
Фото: depositphotos.com

Крупнейший немецкий кредитор Deutsche Bank намерен закрыть два своих IT-центра в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила The Financial Times 12 апреля, ссылаясь на источники в банке.

По данным издания, руководство Deutsche Bank пока не объявило об этом, но в компании вопрос считается решенным. Таким образом банк якобы пытается покончить с 20-летней зависимостью от российского IT. 

В письме, которое получило агентство Reuters, Deutsche Bank заявил, что ищет способы минимизировать сбои в работе, так как банк "снижает риски", связанные с технологическим операциями в стране-агрессоре.  

Представитель банка сообщил, что "более широкие возможности", которые предложены сотрудникам, включают уход по взаимному согласию "наряду с переездом и сохранением на платформе". 

В июне прошлого года FT писала, что до начала полномасштабной войны РФ против Украины в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Санкт-Петербурге работали около 1,5 тыс. человек, но после введения санкций ЕС против России Deutsche Bank предложил работникам переехать в Берлин. Около половины сотрудников согласились на переезд вместе со своими семьями – в целом это около 2 тыс. человек. 

Контекст:

По информации FT на начало 2023 года, 45 западных банков не могут покинуть российский рынок на приемлемых условиях из-за указа президента РФ Владимира Путина о том, что на любые соглашения о продаже или покупке банков из "недружественных" стран требуется разрешение российских властей. Deutsche Bank – в списке этих банков. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: банки, Москва, Санкт-Петербург, Financial Times, Deutsche Bank
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