СМИ узнали, что Deutsche Bank намерен закрыть два своих IT-центра в РФ. В банке говорят о "снижении рисков"

По данным издания, руководство Deutsche Bank пока не объявило об этом, но в компании вопрос считается решенным. Таким образом банк якобы пытается покончить с 20-летней зависимостью от российского IT.

В письме, которое получило агентство Reuters, Deutsche Bank заявил, что ищет способы минимизировать сбои в работе, так как банк "снижает риски", связанные с технологическим операциями в стране-агрессоре.

Представитель банка сообщил, что "более широкие возможности", которые предложены сотрудникам, включают уход по взаимному согласию "наряду с переездом и сохранением на платформе".

В июне прошлого года FT писала, что до начала полномасштабной войны РФ против Украины в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Санкт-Петербурге работали около 1,5 тыс. человек, но после введения санкций ЕС против России Deutsche Bank предложил работникам переехать в Берлин. Около половины сотрудников согласились на переезд вместе со своими семьями – в целом это около 2 тыс. человек.