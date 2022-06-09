Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России в Германию из-за войны – СМИ

Deutsche Bank перевез в Германию около 2 тыс. россиян – сотрудников банка и членов их семей Фото: EPA

До начала войны в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Санкт-Петербурге работали около 1,5 тыс. человек, сообщается в статье, но после введения санкций ЕС против России Deutsche Bank предложил работникам переехать в Берлин. Около половины сотрудников согласились на переезд вместе со своими семьями – в целом это около 2 тыс. человек.

Переезд в Германию не был обязательным и сотрудников "не шантажировали", отметил источник.

В то же время топ-менеджеры банка заявили изданию, что еще изучают возможности сотрудничества с работниками, которые остались в России, поскольку "потеря их опыта может иметь последствия".