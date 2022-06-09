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Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России в Германию из-за войны – СМИ

Deutsche Bank перевез в Германию около 2 тыс. россиян сотрудников банка и членов их семей
Deutsche Bank перевез в Германию около 2 тыс. россиян – сотрудников банка и членов их семей
Фото: EPA

Немецкая финансовая компания Deutsche Bank после вторжения России в Украину перевезла сотни высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения из РФ в Германию. Об этом сообщает Financial Times 6 июня, ссылаясь на слова источников в компании.

До начала войны в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Санкт-Петербурге работали около 1,5 тыс. человек, сообщается в статье, но после введения санкций ЕС против России Deutsche Bank предложил работникам переехать в Берлин. Около половины сотрудников согласились на переезд вместе со своими семьями – в целом это около 2 тыс. человек.

Переезд в Германию не был обязательным и сотрудников "не шантажировали", отметил источник. 

В то же время топ-менеджеры банка заявили изданию, что еще изучают возможности сотрудничества с работниками, которые остались в России, поскольку "потеря их опыта может иметь последствия".

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1 тыс. компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов. О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

Немецкий Deutsche Bank в марте заявил, что останавливает работу в России. Он работал в стране около 20 лет. 

Теги: Россия, Германия, Financial Times, российская агрессия, война России против Украины, Deutsche Bank
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