Банки Швейцарии начали предупреждать россиян о закрытии счетов, если они платят налоги в РФ – СМИ

Об этом написало российское пропагандистское агентство РБК, ссылаясь на адвокатов, работающих в Швейцарии, и свои источники в банковском секторе страны.
Управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов рассказал РБК, что ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse (по данным СМИ, эти два банка, начавшие процедуру слияния, проверяет минюст США на предмет того, не помогали ли они россиянам обходить санкции).
По словам Кудинова, в его бюро обратились около 10 человек, заявивших, что им "пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и уплачивающих налоги [в РФ], то банку придется закрыть их счет".
Официальных действий после этого якобы еще не было.
Другой адвокат (его имя не упоминается) сказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в РФ. Источник РБК говорит, что речь может идти о банке UBS.
Национальный банк Швейцарии объявил о том, что UBS согласился купить конкурента, 19 марта. Регулятор назвал это "решением для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации". В рамках сделки UBS заплатит 3 млрд швейцарских франков ($3,23 млрд) за Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд. Ожидается, что слияние двух банков будет завершено до конца 2023 года.
Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина рассказывал украинской редакции Forbes, что Credit Suisse "всегда отличался особой лояльностью богатых клиентов из Восточной Европы".
По его данным, билет в клуб клиентов крупного швейцарского банка стоит от 1 млн франков/долларов/евро, а средний чек активов под управлением Credit Suisse на одного состоятельного клиента составляет 10 млн франков, и, имея такие средства, человек из Восточной Европы мог рассчитывать, что банк не будет слишком придирчивым при проверке происхождения его капитала.