Банки Швейцарии начали предупреждать россиян о закрытии счетов, если они платят налоги в РФ – СМИ

Об этом написало российское пропагандистское агентство РБК, ссылаясь на адвокатов, работающих в Швейцарии, и свои источники в банковском секторе страны.

Управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов рассказал РБК, что ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse (по данным СМИ, эти два банка, начавшие процедуру слияния, проверяет минюст США на предмет того, не помогали ли они россиянам обходить санкции).

По словам Кудинова, в его бюро обратились около 10 человек, заявивших, что им "пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и уплачивающих налоги [в РФ], то банку придется закрыть их счет".

Официальных действий после этого якобы еще не было.

Другой адвокат (его имя не упоминается) сказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в РФ. Источник РБК говорит, что речь может идти о банке UBS.