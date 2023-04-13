ГОРДОН
 
 
МИР

Банки Швейцарии начали предупреждать россиян о закрытии счетов, если они платят налоги в РФ – СМИ

Якобы неофициальные предупреждения своим клиентам из РФ озвучили в Сredit Suisse
Якобы неофициальные предупреждения своим клиентам из РФ озвучили в Сredit Suisse
Фото: ЕРА

Швейцарские банки начали следить за перечислениями своих клиентов из РФ и в случае, если те платят налоги в бюджет страны-агрессора, предупреждают их о закрытии счетов.

Об этом написало российское пропагандистское агентство РБК, ссылаясь на адвокатов, работающих в Швейцарии, и свои источники в банковском секторе страны. 

Управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов рассказал РБК, что ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse (по данным СМИ, эти два банка, начавшие процедуру слияния, проверяет минюст США на предмет того, не помогали ли они россиянам обходить санкции). 

По словам Кудинова, в его бюро обратились около 10 человек, заявивших, что им "пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и уплачивающих налоги [в РФ], то банку придется закрыть их счет".

Официальных действий после этого якобы еще не было. 

Другой адвокат (его имя не упоминается) сказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в РФ. Источник РБК говорит, что речь может идти о банке UBS. 

Контекст:

Национальный банк Швейцарии объявил о том, что UBS согласился купить конкурента, 19 марта. Регулятор назвал это "решением для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации". В рамках сделки UBS заплатит 3 млрд швейцарских франков ($3,23 млрд) за Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд. Ожидается, что слияние двух банков будет завершено до конца 2023 года. 

Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина рассказывал украинской редакции Forbes, что Credit Suisse "всегда отличался особой лояльностью богатых клиентов из Восточной Европы". 

По его данным, билет в клуб клиентов крупного швейцарского банка стоит от 1 млн франков/долларов/евро, а средний чек активов под управлением Credit Suisse на одного состоятельного клиента составляет 10 млн франков, и, имея такие средства, человек из Восточной Европы мог рассчитывать, что банк не будет слишком придирчивым при проверке происхождения его капитала. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, налоги, банки, Швейцария, война России против Украины, Credit Suisse, проверки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Галина ГРИШИНА
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
Галина ГРИШИНА
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
Галина ГРИШИНА
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Галина ГРИШИНА
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (76091)
2
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (56069)
3
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (55112)
4
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (52976)
5
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (51232)
6
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (51124)
7
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (41979)
8
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе (31865)
 
 
 
 