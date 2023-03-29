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Глава центробанка Саудовской Аравии уходит в отставку. Его комментарий о Credit Suisse считают решающим для краха банка

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Аль Худайри заявил, что увольняется по личным причинам
Аль Худайри заявил, что увольняется по личным причинам
Скриншот: Al Arabiya Business / YouTube

Глава Национального банка Саудовской Аравии (SNB) Аль Худайри 27 марта заявил, что уходит в отставку, сообщило агентство Bloomberg.

SNB – крупнейший акционер швейцарского банка Credit Suisse, который был поглощен конкурентом на фоне кризиса, отмечает агентство. 

Председатель центробанка Саудовской Аравии заявил, что увольняется по личным причинам, но произошло это менее чем через две недели после его комментария о Credit Suisse. В интервью Bloomberg в ответ на вопрос, будет ли SNB финансировать швейцарский банк в случае, если возникнет необходимость в дополнительной ликвидности, Худайри сказал: "Абсолютно нет". 

После этого комментария акции Credit Suisse, у которого и до этого были проблемы, упали до рекордно низкого уровня, отмечает агентство. Худайри через несколько дней попытался успокоить рынок, сказав, что паника вокруг падения акций Credit Suisse была "совершенно необоснованной", добавило агентство. 

И хотя заявление главы SNB соответствовало предыдущей позиции банка, высказывание Худайри считают переломным моментом в отношении шансов Credit Suisse, пишет СМИ. Через несколько дней после интервью Bloomberg – 19 марта – швейцарский Национальный банк объявил, что банк UBS согласился купить Credit Suisse. 

Регулятор назвал это "решением для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации". В рамках сделки UBS заплатит 3 млрд швейцарских франков ($3,23 млрд) за Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд.

Контекст:

Аль Худайри был председателем правления Национального банка Саудовской Аравии с 2021 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Саудовская Аравия, банки, отставка, финансы, Credit Suisse, рынок
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