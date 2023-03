Американский First Citizens Bank решил купить обанкротившийся SVB. После объявления о сделке его акции подскочили на 50%

В First Citizens считают судьбоносной сделку по покупке SVB Фото: ЕРА

FDIC заключила между First Citizens Bank и Silicon Valley Bridge Bank сделку о принятии и покупке первым банком всех депозитов и кредитов второго.

Сделка включает покупку активов SVB на сумму около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд. Кроме того, в распоряжении FDIC останутся ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд. Также корпорация получила права на прирост капитала First Citizens на сумму до $500 млн.

По оценке FDIC, сделка обойдется ее фонду страхования вкладов примерно в $20 млрд.

Согласно релизу, с 27 марта 17 бывших отделений Silicon Valley Bridge Bank открылись как банки First Citizens.

"Клиенты Silicon Valley Bridge Bank, National Association продолжат пользоваться своим текущим филиалом до получения уведомления от First Citizens Bank & Trust Company о завершении преобразования систем, что позволит осуществлять полноценное банковское обслуживание во всех остальных филиалах. Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank, National Association автоматически станут вкладчиками First Citizens Bank & Trust Company. Все вклады, принятые First Citizens Bank & Trust Company, будут по-прежнему застрахованы FDIC в пределах страхового лимита", – сообщил регулятор.

First Citizens Bank имеет опыт покупки обанкротившихся конкурентов – с 2009 года он приобрел более 20 банков, находящихся под опекой FDIC, отмечает Bloomberg.

Акции First Citizens Bank подскочили на 50%, сообщило агентство Reuters. Генеральный директор First Citizens Фрэнк Холдинг сказал, что для банка сделка стала "судьбоносной" и является "отличным результатом для вкладчиков".