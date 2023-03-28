ГОРДОН
 
 
МИР

Американский First Citizens Bank решил купить обанкротившийся SVB. После объявления о сделке его акции подскочили на 50%

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В First Citizens считают судьбоносной сделку по покупке SVB
В First Citizens считают судьбоносной сделку по покупке SVB
Фото: ЕРА

Американский First Citizens Bank покупает Silicon Valley Bridge Bank, которому после банкротства были переданы активы Silicon Valley Bank. Об этом Федеральная корпорация страхования вкладов США (FDIC) сообщила 26 марта.

FDIC заключила между First Citizens Bank и Silicon Valley Bridge Bank сделку о принятии и покупке первым банком всех депозитов и кредитов второго. 

Сделка включает покупку активов SVB на сумму около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд. Кроме того, в распоряжении FDIC останутся ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд. Также корпорация получила права на прирост капитала First Citizens на сумму до $500 млн. 

По оценке FDIC, сделка обойдется ее фонду страхования вкладов примерно в $20 млрд. 

Согласно релизу, с 27 марта 17 бывших отделений Silicon Valley Bridge Bank открылись как банки First Citizens. 

"Клиенты Silicon Valley Bridge Bank, National Association продолжат пользоваться своим текущим филиалом до получения уведомления от First Citizens Bank & Trust Company о завершении преобразования систем, что позволит осуществлять полноценное банковское обслуживание во всех остальных филиалах. Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank, National Association автоматически станут вкладчиками First Citizens Bank & Trust Company. Все вклады, принятые First Citizens Bank & Trust Company, будут по-прежнему застрахованы FDIC в пределах страхового лимита", – сообщил регулятор. 

First Citizens Bank имеет опыт покупки обанкротившихся конкурентов – с 2009 года он приобрел более 20 банков, находящихся под опекой FDIC, отмечает Bloomberg

Акции First Citizens Bank подскочили на 50%, сообщило агентство Reuters. Генеральный директор First Citizens Фрэнк Холдинг сказал, что для банка сделка стала "судьбоносной" и является "отличным результатом для вкладчиков". 

Контекст:

Американские Silicon Valley Bank, а также Signature Bank обанкротились в начале марта. Банкротство SVB стало крупнейшим в США с 2008 года, отмечает The New York Times.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: банки, депозиты, страхование, Bloomberg, банкротство, кредиты, активы, вкладчики, Reuters, сделка, ценные бумаги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Галина ГРИШИНА
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Принца Гарри могут лишить американской визы СМИ
Принца Гарри могут лишить американской визы – СМИ
  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом
  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом G
Дмитрий ГОРДОН
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
Галина ГРИШИНА
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (132812)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (70563)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (64700)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (40603)
5
"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео (31249)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (29466)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (28892)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (26677)
 
 
 
 