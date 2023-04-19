В Украине пенсии получают 10,7 млн человек, каждый пятый – через "Укрпошту". Инфографика

По состоянию на 1 апреля в Украине было зарегистрировано 10,7 млн пенсионеров, большинство из которых (77,8%) получают выплаты через банки, остальные – через "Укрпошту". Инфографику об этом 19 апреля опубликовал в Facebook Пенсионный фонд Украины. Чаще всего пенсионеры пользуются услугами "ПриватБанка". По данным ПФУ, средний размер пенсии – 5238 грн.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.