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В Украине пенсии получают 10,7 млн человек, каждый пятый – через "Укрпошту". Инфографика

 
| Сегодня 19.59 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 1 апреля в Украине было зарегистрировано 10,7 млн пенсионеров, большинство из которых (77,8%) получают выплаты через банки, остальные – через "Укрпошту". Инфографику об этом 19 апреля опубликовал в Facebook Пенсионный фонд Украины. Чаще всего пенсионеры пользуются услугами "ПриватБанка". По данным ПФУ, средний размер пенсии – 5238 грн.
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: банки, пенсии, Пенсионный фонд, ПриватБанк, пенсионеры, выплаты, Укрпошта, пенсия
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