Кабмин одобрил выпуск облигаций на 20 млрд грн для финансирования программы ипотеки в Украине

"Ресурс "Укрфінжитла" будет увеличен уже в 2021 году. Сегодня мы поддержали решение о выпуске облигаций внутреннего госзайма объемом 20 млрд грн. Средства позволят обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем в рамках программы президента "Доступная ипотека", – написал Шмыгаль.

По его словам, обеспечение украинцев доступным жильем – "приоритетный вопрос для правительства".

8 сентября 2021 года Кабмин принял решение присоединить Государственное ипотечное учреждение к Украинской финансовой жилищной компании ("Укрфінжитло"). "После завершения объединения мы готовим выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев", – говорил Шмыгаль.