Шмыгаль заявил, что украинцы смогут купить жилье по доступной ипотеке, "как в развитых странах"

Перед этим Кабмин принял решение присоединить Государственное ипотечное учреждение к Украинской финансовой жилой компании.
"После завершения объединения мы готовим выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев", – сказал Шмыгаль.
По его словам, "все эти продукты будут способствовать тому, что украинские семьи наконец смогут купить собственное жилье по доступной ипотеке, как это происходит в развитых странах".
По данным Шмыгаля, за первые полгода работы программы "Доступная ипотека 7%" кредитов выдано на сумму более 650 млн грн.
Правительство Украины в январе утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта.
Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.
В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.