Шмыгаль заявил, что украинцы смогут купить жилье по доступной ипотеке, "как в развитых странах"

Перед этим Кабмин принял решение присоединить Государственное ипотечное учреждение к Украинской финансовой жилой компании.

"После завершения объединения мы готовим выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев", – сказал Шмыгаль.

По его словам, "все эти продукты будут способствовать тому, что украинские семьи наконец смогут купить собственное жилье по доступной ипотеке, как это происходит в развитых странах".

По данным Шмыгаля, за первые полгода работы программы "Доступная ипотека 7%" кредитов выдано на сумму более 650 млн грн.