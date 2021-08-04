В Кабмине анонсировали выпуск гособлигаций на 20 млрд на финансирование ипотечных программ в Украине

"В этом году по инициативе президента наше правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Этот проект направлен на расширение ипотечных инструментов [...] Сейчас программой уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн", – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство готовит различные инструменты, чтобы "расширить возможности для украинцев получать доступное жилье".

"В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогло воспользоваться ипотечными программами", – подчеркнул глава правительства.