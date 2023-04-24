Кабмин разрешил "Укрпошті" пересылать пенсии и денежную помощь украинцам, временно проживающим за границей

Кабмин разрешил пересылать украинцам пенсии и пособия за границу при условии подачи ими соответствующих заявлений Фото: depositphotos.com

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram.

В постановлении говорится, что правительство внесло ряд изменений в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через счета в банках, предусмотрев возможность пересылки "Укрпоштою" таких выплат на счета получателей, временно проживающих за границей – при наличии технической возможности и при желании самих получателей.

"Постановление предусматривает, что заявление о выплате пенсии или денежной помощи может приниматься органом Пенсионного фонда Украины или органом соцзащиты населения через учреждения уполномоченного банка, в частности, в электронной форме с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, получателя и уполномоченного работника банка", – добавил омбудсмен.

По мнению Лубинца, "особенно это актуально для пенсионеров, у которых нет текущих счетов, открытых в украинских банках". Принятые изменения будут способствовать реализации права украинцев на государственное пенсионное обеспечение и денежную помощь, добавил он.