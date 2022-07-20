Кабмин создал два новых индустриальных парка в Черновицкой области – Шмыгаль

Об этом на заседании правительства 19 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.

"Отдельно есть сегодня два решения правительства по созданию новых индустриальных парков. Первый – это "Хотин Invest". Второй – "Энергия Буковины", – сказал Шмыгаль. – Оба парка будут размещаться в Черновицкой области и будут способствовать развитию экономики государства и региона".

По словам премьера, это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка за последние несколько недель.

"Президент Владимир Зеленский вчера подписал два закона о налоговых и таможенных стимулах для таких парков, а потому их развертывание и создание мощных производств в Украине только начинается", – подчеркнул Шмыгаль.