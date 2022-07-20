Кабмин создал два новых индустриальных парка в Черновицкой области – Шмыгаль

Об этом на заседании правительства 19 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.
"Отдельно есть сегодня два решения правительства по созданию новых индустриальных парков. Первый – это "Хотин Invest". Второй – "Энергия Буковины", – сказал Шмыгаль. – Оба парка будут размещаться в Черновицкой области и будут способствовать развитию экономики государства и региона".
По словам премьера, это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка за последние несколько недель.
"Президент Владимир Зеленский вчера подписал два закона о налоговых и таможенных стимулах для таких парков, а потому их развертывание и создание мощных производств в Украине только начинается", – подчеркнул Шмыгаль.
В сентябре прошлого года парламент одобрил первый из трех законопроектов для развития индустриальных парков. В нем заложена возможность бюджетного финансирования подвода инфраструктуры и сетей, компенсация подключения к сетям внутри парка и компенсация процентных ставок по кредитам. Парламент поручил Кабмину предусматривать не менее 2 млрд грн в год на реализацию программ поддержки индустриальных парков. Этот закон уже подписан президентом.
Два законопроекта о налоговых и таможенных стимулах для индустриальных парков в Украине (№5688 и №5689) Верховная Рада приняла 21 июня.
По словам одного из инициаторов документов, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Кисилевского, индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации бизнеса, они направлены на внутреннее производство и создание рабочих мест и будут удобным инструментом для организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. В частности, предусматривается освобождение будущих резидентов индустриальных парков от импортного налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины на оборудование и на 10 лет – от налога на прибыль.