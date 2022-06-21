Нардеп Кисилевский: Индустриальные парки нужно запускать прямо сейчас, не дожидаясь победы в войне

Заложенное в документах требование использовать ввозимое оборудование только в пределах индустриального парка без права отчуждения в течение пяти лет защитит государство от злоупотреблений налоговыми льготами, отметил он. В частности, освобождение от налога на прибыль разрешается, если часть прибыли будет реинвестирована в размере, эквивалентной ставке налога на прибыль. Резиденты индустриальных парков не смогут начислять и выплачивать дивиденды, также это должно быть отдельное юридическое лицо, которое де-факто и де-юре находится внутри парка, объяснил политик.

"В Украине внедряется инструмент развития промышленности, который уже давно успешно используется во всем мире. К примеру, в Венгрии в 210 индустриальных парках генерируется около 30% ВВП. В Турции в 400 очень успешных индустриальных парках фактически выращена вся турецкая промышленность. Каждый доллар государственных вложений в инфраструктуру индустриальных парков позволит привлечь $5–6 инвестиций", – рассказал в комментарии порталу Кисилевский.

Он подчеркнул, что в условиях военного положения стимулы для индустриальных парков крайне важны.

"Почему индустриальные парки нужно запускать прямо сейчас, не дожидаясь победы в войне? Во-первых, индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации промышленных предприятий. Во-вторых, в отличие от инициатив по открытию импорта, новые налоговые стимулы направлены на внутреннее производство и рабочие места, которые очень нужны украинцам сейчас. В-третьих, для деоккупированных и пострадавших территорий индустриальные парки станут удобным инструментом организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. Таким образом, индустриальные парки упростят релокацию промышленных предприятий во время войны и ускорят восстановление экономики после победы", – сказал народный депутат.