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Нардеп Кисилевский: Индустриальные парки нужно запускать прямо сейчас, не дожидаясь победы в войне

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Дмитрий Кисилевский: Каждый доллар государственных вложений в инфраструктуру индустриальных парков позволит привлечь $5 6 инвестиций
Дмитрий Кисилевский: Каждый доллар государственных вложений в инфраструктуру индустриальных парков позволит привлечь $5–6 инвестиций
Фото: telegraf.com.ua

Индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации бизнеса, они направлены на внутреннее производство и создание рабочих мест и будут удобным инструментом для организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. Об этом заявил в комментарии изданию Telegraf народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский – один из инициаторов принятых 21 июня законопроектов №5688 и №5689. Проекты зваконов предусматривают освобождение будущих резидентов индустриальных парков от импортного налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины на оборудование и на 10 лет – от налога на прибыль.

Заложенное в документах требование использовать ввозимое оборудование только в пределах индустриального парка без права отчуждения в течение пяти лет защитит государство от злоупотреблений налоговыми льготами, отметил он. В частности, освобождение от налога на прибыль разрешается, если часть прибыли будет реинвестирована в размере, эквивалентной ставке налога на прибыль. Резиденты индустриальных парков не смогут начислять и выплачивать дивиденды, также это должно быть отдельное юридическое лицо, которое де-факто и де-юре находится внутри парка, объяснил политик.

"В Украине внедряется инструмент развития промышленности, который уже давно успешно используется во всем мире. К примеру, в Венгрии в 210 индустриальных парках генерируется около 30% ВВП. В Турции в 400 очень успешных индустриальных парках фактически выращена вся турецкая промышленность. Каждый доллар государственных вложений в инфраструктуру индустриальных парков позволит привлечь $5–6 инвестиций", – рассказал в комментарии порталу Кисилевский. 

Он подчеркнул, что в условиях военного положения стимулы для индустриальных парков крайне важны.

"Почему индустриальные парки нужно запускать прямо сейчас, не дожидаясь победы в войне? Во-первых, индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации промышленных предприятий. Во-вторых, в отличие от инициатив по открытию импорта, новые налоговые стимулы направлены на внутреннее производство и рабочие места, которые очень нужны украинцам сейчас. В-третьих, для деоккупированных и пострадавших территорий индустриальные парки станут удобным инструментом организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. Таким образом, индустриальные парки упростят релокацию промышленных предприятий во время войны и ускорят восстановление экономики после победы", – сказал народный депутат.

Контекст:

Два законопроекта о налоговых и таможенных стимулах для индустриальных парков в Украине Верховная Рада приняла 21 июня. 

В сентябре прошлого года парламент одобрил первый из трех законопроектов для развития индустриальных парков. В нем заложена возможность бюджетного финансирования подвода инфраструктуры и сетей, компенсация подключения к сетям внутри парка и компенсация процентных ставок по кредитам. Парламент поручил Кабмину предусматривать не менее 2 млрд грн в год на реализацию программ поддержки индустриальных парков. Этот закон уже подписан президентом. 

Теги: Верховная Рада, налоги, инвестиции, экономика, промышленность, бизнес, льготы, законопроект, финансы, Дмитрий Кисилевский
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