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Кабмин создал еще два индустриальных парка – во Львовской и Тернопольской областях

Запуск двух индустриальных парков позволит создать более 2 тыс. рабочих мест, сообщил Шмыгаль
Запуск двух индустриальных парков позволит создать более 2 тыс. рабочих мест, сообщил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин "для поддержки частного сектора и украинской экономики" принял решение о запуске еще двух индустриальных парков – во Львовской и Тернопольской областях.

Об этом на заседании правительства 11 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.

"Это "эко-смарт парк Галит" во Львовской области, где на площади 19 га будет создано более тысячи рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности. А в Тернопольской области будет создан Западноукраинский промышленный Хаб, где также будет более тысячи новых рабочих мест в сфере легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности", – рассказал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/879412199727717/

В июле Кабмин создал два новых индустриальных парка в Черновицкой области. Это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка за последние несколько недель, отмечал Шмыгаль.

Контекст:

В сентябре прошлого года парламент одобрил первый из трех законопроектов для развития индустриальных парков. В нем заложена возможность бюджетного финансирования подвода инфраструктуры и сетей, компенсация подключения к сетям внутри парка и компенсация процентных ставок по кредитам. Парламент поручил Кабмину предусматривать не менее 2 млрд грн в год на реализацию программ поддержки индустриальных парков. Этот закон уже подписан президентом.

Два законопроекта о налоговых и таможенных стимулах для индустриальных парков в Украине (№5688 и №5689) Верховная Рада приняла 21 июня.

По словам одного из инициаторов документов, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Кисилевского, индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации бизнеса, они направлены на внутреннее производство и создание рабочих мест и будут удобным инструментом для организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. В частности, предусматривается освобождение будущих резидентов индустриальных парков от импортного налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины на оборудование и на 10 лет – от налога на прибыль.

Теги: Украина, экономика, промышленность, бизнес, правительство, Львовская область, Тернопольская область, премьер-министр, Денис Шмыгаль, запуск, заседание, Кабмин
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