Кабмин создал еще два индустриальных парка – во Львовской и Тернопольской областях

Об этом на заседании правительства 11 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.
"Это "эко-смарт парк Галит" во Львовской области, где на площади 19 га будет создано более тысячи рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности. А в Тернопольской области будет создан Западноукраинский промышленный Хаб, где также будет более тысячи новых рабочих мест в сфере легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности", – рассказал Шмыгаль.
В июле Кабмин создал два новых индустриальных парка в Черновицкой области. Это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка за последние несколько недель, отмечал Шмыгаль.
В сентябре прошлого года парламент одобрил первый из трех законопроектов для развития индустриальных парков. В нем заложена возможность бюджетного финансирования подвода инфраструктуры и сетей, компенсация подключения к сетям внутри парка и компенсация процентных ставок по кредитам. Парламент поручил Кабмину предусматривать не менее 2 млрд грн в год на реализацию программ поддержки индустриальных парков. Этот закон уже подписан президентом.
Два законопроекта о налоговых и таможенных стимулах для индустриальных парков в Украине (№5688 и №5689) Верховная Рада приняла 21 июня.
По словам одного из инициаторов документов, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Кисилевского, индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации бизнеса, они направлены на внутреннее производство и создание рабочих мест и будут удобным инструментом для организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. В частности, предусматривается освобождение будущих резидентов индустриальных парков от импортного налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины на оборудование и на 10 лет – от налога на прибыль.