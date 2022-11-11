Кабмин создал еще два индустриальных парка – во Львовской и Тернопольской областях

Об этом на заседании правительства 11 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.

"Это "эко-смарт парк Галит" во Львовской области, где на площади 19 га будет создано более тысячи рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности. А в Тернопольской области будет создан Западноукраинский промышленный Хаб, где также будет более тысячи новых рабочих мест в сфере легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности", – рассказал Шмыгаль.

В июле Кабмин создал два новых индустриальных парка в Черновицкой области. Это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка за последние несколько недель, отмечал Шмыгаль.