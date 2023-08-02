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Кабмин создал индустриальный парк в Перечине Закарпатской области, в Украине их уже 64 – Шмыгаль

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На базе индустриального парка в Перечине будет создано 745 рабочих мест в перерабатывающей промышленности, отметил Шмыгаль
На базе индустриального парка в Перечине будет создано 745 рабочих мест в перерабатывающей промышленности, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины на заседании 1 августа принял решение создать индустриальный парк в Перечине Закарпатской области. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Расширяем сеть индустриальных парков. Добавляем еще один – в городе Перечин в Закарпатской области. На его базе будет создано 745 рабочих мест в перерабатывающей промышленности", – написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, в целом сеть индустриальных парков в Украине уже насчитывает 64 промышленных площадок.

Контекст:

В сентябре 2021 года Верховная Рада одобрила первый из трех законопроектов для развития индустриальных парков. В нем заложена возможность бюджетного финансирования подвода инфраструктуры и сетей, компенсация подключения к сетям внутри парка и компенсация процентных ставок по кредитам. Парламент поручил Кабмину предусматривать не менее 2 млрд грн в год на реализацию программ поддержки индустриальных парков. Этот закон уже подписан президентом.

Два законопроекта о налоговых и таможенных стимулах для индустриальных парков в Украине (№5688 и №5689) Верховная Рада приняла 21 июня 2022 года.

По словам одного из инициаторов документов, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Кисилевского, индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации бизнеса, они направлены на внутреннее производство и создание рабочих мест и будут удобным инструментом для организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. В частности, предусматривается освобождение будущих резидентов индустриальных парков от импортного налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины на оборудование и на 10 лет – от налога на прибыль.

Теги: Украина, промышленность, правительство, работа, Перечин, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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