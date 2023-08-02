Кабмин создал индустриальный парк в Перечине Закарпатской области, в Украине их уже 64 – Шмыгаль

На базе индустриального парка в Перечине будет создано 745 рабочих мест в перерабатывающей промышленности, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"Расширяем сеть индустриальных парков. Добавляем еще один – в городе Перечин в Закарпатской области. На его базе будет создано 745 рабочих мест в перерабатывающей промышленности", – написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, в целом сеть индустриальных парков в Украине уже насчитывает 64 промышленных площадок.