Кабмин Украины разрешил получать гранты бизнесу с территорий возможных боевых действий

"К примеру, к таким территориям принадлежит значительная часть Харьковской области, но там не прекращается экономическая и бизнес-активность", – сообщили в правительстве.
Ограничения будут касаться субъектов, которые находятся или ведут хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения оккупации или боевых действий согласно приказу Минреинтеграции.
Принятые изменения касаются следующих государственных программ:
"Кроме того, сегодняшними изменениями Кабинет Министров утвердил порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей. В зависимости от количества наемных работников ветераны смогут получить грантовые средства в сумме от 250 тыс. грн до 1 млн грн. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест как среди внутренне перемещенных лиц, так и непосредственно среди ветеранов", – сообщили в правительстве.
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас под российской оккупацией нахолятся Крым, часть Николаевской, Запороджской, Херсонской, Доенцкой, Луганской и Харьковской областей.