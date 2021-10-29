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Кабмин выделил более 35 млн грн на реабилитацию детей с инвалидностью

Финансирование позволит дополнительно обеспечить реабилитацией 1 874 детей
Финансирование позволит дополнительно обеспечить реабилитацией 1 874 детей
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Правительство Украины на заседании 28 октября увеличило на 35,2 млн грн финансирование программы "Реабилитация детей с инвалидностью". Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

По данным министерства, это позволит дополнительно обеспечить реабилитацией 1874 детей с инвалидностью.

"Согласно порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 27 марта 2019 года, бюджетные средства направляются на возмещение стоимости реабилитационных услуг для детей реабилитационным учреждениям, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", – уточнили в пресс-службе.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября 2020 года подписал закон, который усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Теги: Украина, реабилитация, инвалидность, дети, Кабмин
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