Кабмин выделил более 35 млн грн на реабилитацию детей с инвалидностью

По данным министерства, это позволит дополнительно обеспечить реабилитацией 1874 детей с инвалидностью.

"Согласно порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 27 марта 2019 года, бюджетные средства направляются на возмещение стоимости реабилитационных услуг для детей реабилитационным учреждениям, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", – уточнили в пресс-службе.