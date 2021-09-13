Кабмин заключил с Международным банком реконструкции и развития два соглашения на $411 млн – Шмыгаль

"$200 млн будут направлены на развитие высшего образования в Украине. $211 млн – на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E", – написал он.

Сайт правительства сообщил, что это соглашение о займе и договор гарантии между Украиной и МБРР. Два документа подписали на сегодняшней встрече Шмыгаля и вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде.

Премьер заявил, что речь идет о критически важных объектах, а Бьерде сказала, что Всемирный банк является надежным партнером Украины и готов к долгосрочному сотрудничеству, отмечается в релизе.